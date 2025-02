Tarsi iš naujo pražydę: Partikas papasakojo, kaip didino krūtinę, o Partikė – kaip mažino

Verslininkė Aliona Lapinskienė į „KK2 penktadienio“ studiją atvyko su nauja nosimi. „Pakelta, užriesta, kaip pas Barbę. Armėnijoje, kurioje dariausi tą operaciją, ji vadinasi Barbės nosytė. Dabar tikrai sau patinku. Anksčiau veide nepatiko tik nosis, nes buvo su kuprele. Bet tai mačiau tik pati. Vyras sakė, kad viskas gerai, prisigalvoju“, – aiškino A. Lapinskienė.

Dėl vokų išvaržos pas plastikos chirurgą apsilankęs Vytenis Partikas ryžosi krūtinės didinimo operacijai.

„Neturėjau tos krūtinės, o norėjau. Reikia labai daug sportuoti, daug kantrybės ir tai laikina, o po operacijos ji išlieka visam gyvenimui. Be to, mano krūtinės ląsta šiek tiek išsikišusi į priekį, atrodo taip, kaip gerai priėdusiu skrandžiu. Ta ląsta po operacijos pasislėpė. „Man buvo įdėti pektoraliniai vyriški implantai, kurie suformuoja didesnį krūtinės raumenį. Užsienyje tokios operacijos populiarios, o Lietuvoje tik viena klinika atlieka šią procedūrą. Gal dėl to žmonėms ir užkliuvo. Visada neapykantos žodžiai skaudina, negražu, bet buvo daug palaikymo už drąsą. Ašarų nebraukiau, skaudžiausias dalykas, kad tai liečia mūsų vaikus“.

Ne vieną krūtų operaciją darėsi ir buvusi V. Partiko gyvenimo moteris Justina Partikė. „Didelė krūtinė – didelės problemos. Buvau po litrą susidėjus, perlenkiau lazdą. Gydytojams sakau, ko anksčiau nesakėt? Penkis kartus tvarkė. Sugalvojau sumažinti, chirurgai sako, netvarkysim, eik pas tą, kuris darė. O jis dingęs. Galvojau, reikės į Turkiją važiuoti. Kol suradau Donatą Samsanavičių, sutvarkė, ir aš dabar ledas“.

J. Partikė sako plastinėms operacijoms išleidusi šešiaženklę sumą. „Susimažinau skrandį, nes 130 kg svėriau, nukrito iki 73. Tuomet – sėdmenis, krūtinę, pilvo plastiką, dantis. Viską dėl savęs dariausi. O kas nenori gražios krūtinės?“

Buvusi krepšininkė Simona Antonova pasidailino sėdmenis ir tai buvo tarsi „CV“ į naują darbą. Ji dirba startendere naktiniame kabarete, striptizo klube. „Su buteliu pašoku, pavizginu uodegytę ir susirenku dolerius“, – apie savo darbą pasakojo S. Antonova. Ji du sykius atliko sėdmenų didinimą – vadinamąją BBL (Brazilian Butt Lift) operaciją.

„Net negalėjau kandidatuoti į tokį darbą, visos merginos už Atlanto, dirbančios tokį darbą, yra pasidariusios BBL. T. y. riebaliukus nusisiurbiam nuo kūno, viską susidedam į užpakaliuką ir tada jau galima kandidatuoti į tokį darbą“, – šypsojosi S. Antonova.

