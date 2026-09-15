Teismas Kim Kardashian priteisė 1 eurą dėl prieš dešimtmetį įvykusio apiplėšimo

Pasak su byla susijusio advokato, tai yra tokia kompensacijos suma, kokios ji ir prašė.
K. Kardashian siekė judėti pirmyn po to, kai teismas praėjusiais metais pripažino aštuonis asmenis kaltais dėl jų vaidmens apiplėšime, kurį JAV įžymybė pavadino „baisiausia patirtimi savo gyvenime“.
Teismas buvusiam viešbučio „Hôtel de Pourtalès“ registratūros darbuotojui priteisė 109 tūkst. 516 eurų, pranešė jo advokatas. K. Kardashian buvo apsistojusi šiame viešbutyje, kai į ją nusitaikė plėšikų gauja.
Registratūros darbuotojas teigė, kad patyrė traumą per 2016 metų spalio 2-ąją įvykusį brangenybių pagrobimą Mados savaitės metu. Jis reikalavo 550 tūkst. eurų žalos atlyginimo ir palūkanų.
Jo advokatas Mohandas Ouidja (Moandas Vidža) sprendimą įvertino kaip pergalę.
Advokatas taip pat pasidalijo su naujienų agentūra AP teismo rašytiniais sprendimais, susijusiais su K. Kardashian ir kitais asmenimis.
Teismas viešbučiui priteisė 50 tūkst. eurų. Taip pat 1 eurą – sumą, kurios prašė – teismas priteisė Simone Bretter (Simon Bretė), apiplėšimo metu su žvaigžde buvusiai K. Kardashian stilistei.
Prancūzijos teisininkai, atstovavę K. Kardashian teismo proceso metu, šią savaitę neatsakė į AP žinutes ir skambučius.
Du plėšikai, apsirengę policininkais, įsiveržė į jos numerį, surišo K. Kardashian plastikiniais dirželiais bei lipnia juosta ir paspruko su daugiau nei 6 mln. JAV dolerių vertės papuošalais, įskaitant deimantinį žiedą, kurį ji tą vakarą mūvėjo „Givenchy“ pristatyme.
Dėl savo amžiaus plėšikai Prancūzijoje tapo žinomi kaip „les papys braqueurs“, arba seneliai plėšikai. Šeši iš jų buvo įkopę į 7-ąją ir 8-ąją dešimtį metų, kai buvo teisiami už ginkluotą apiplėšimą, pagrobimą, bendrininkavimą gaujoje ir kitus kaltinimus.
Įskaičiavus laiką, jau praleistą ikiteisminiame kalinime, nė vienas iš pripažintų kaltais negrįžo į kalėjimą. Nė vienas iš jų nuosprendžio neapskundė.
K. Kardashian vėliau išplatintame pareiškime teigė esanti „giliai dėkinga Prancūzijos pareigūnams už teisingumo vykdymą šioje byloje“.
„Šis nusikaltimas buvo baisiausia patirtis mano gyvenime, palikusi ilgalaikį poveikį man ir mano šeimai, – sakė įžymybė. – Nors niekada nepamiršiu to, kas įvyko, tikiu augimo ir atsakomybės galia bei meldžiuosi, kad visi pasveiktų. Lieku įsipareigojusi ginti teisingumą ir skatinti sąžiningą teisinę sistemą.“
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