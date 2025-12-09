Televizija ABC dar metams pratęsė kontraktą su Jimmy Kimmeliu

J. Kimmelio daugiametis kontraktas turėjo baigtis kitų metų gegužę, todėl, nusprendus jį pratęsti, žiūrovai jo laidą matys bent iki 2027-ųjų gegužės.
Rugsėjo pabaigoje J. Kimmelis sukėlė sukėlė konservatorių pyktį, kai laidoje pasakė, kad „MAGA gauja“ bando pasinaudoti konservatyvaus aktyvisto Charlie Kirko (Čarlio Kirko) nužudymu savo politiniais tikslais.
Po šio pasisakymo ABC buvo buvo priversta sustabdyti J. Kimmelio vedamo šou „Jimmy Kimmel Live!“ transliacijas. Tuo metu dėl jo ateities ABC buvo smarkiai abejojama.
Tačiau kilus visuomenės pasipiktinimui, ABC grąžino šou į eterį su didesniais reitingais nei anksčiau.
J. Kimmelis, grįžęs į eterį po beveik savaitę trukusios pertraukos, vos sulaikė ašaras, teigdamas, kad jis nebandė išjuokti Ch. Kirko žmogžudystės. Jis pažymėjo, kad dėl Ch. Kirko nužudymo neketina kaltinti jokios konkrečios politinės grupės.
J. Kimmelis savo laidose ir toliau nevengia juokauti apie JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) ir jo aplinką.
Reaguodamas į tai, praėjusį mėnesį D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paragino ABC „išmesti tą valkatą iš eterio“. Įrašas pasirodė po to, kai J. Kimmelis eterio metu užsiminė apie D. Trumpą ir nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino (Džefrio Epšteino) bylas.
D. Trumpas buvo ilgametis J. Epsteino bendražygis, todėl kyla klausimų, ką jis žinojo apie šį liūdnai pagarsėjusį asmenį.
Sekmadienį D. Trumpas vėl užsiminė apie J. Kimmelį.
„Aš stebėjau kai kuriuos vedėjus, – sakė Baltųjų rūmų šeimininkas. – Stebėjau kai kuriuos šou vedėjus. Jimmy Kimmelis buvo siaubingas, o kai kurių kitų atžvilgiu, jei negaliu pranokti Jimmy Kimmelio talentu, nemanau, kad turėčiau būti prezidentu.“
Dar praėjusią savaitę J. Kimmelis kritikavo D. Trumpą dėl jo populiarumo reitingo.
„Šiuo metu „Yelp“ yra degalinių, kurių populiarumo reitingai yra aukštesni nei Trumpo“, – juokavo jis.
Rašytojas Billas Carteris (Bilas Karteris) pažymėjo, kad nereikėtų per daug sureikšminti J. Kimmelio kontrakto pratęsimo trukmės, pridurdamas, jog pats vedėjas supranta, jog jo karjera ABC artėja prie pabaigos.
Tačiau, pasak jo, J. Kimmelis, išeidamas iš ABC, nenori, kad atrodytų, jog palieka poziciją dėl D. Trumpo spaudimo.
„Jis nori įsitikinti, kad viskas vyks pagal jo sąlygas“, – sakė B. Carteris.
Pasak jo, J. Kimmelis tapo vienu iš pagrindinių balsų, prieštaraujančių D. Trumpui.
„Manau, kad jam ir ABC svarbu, jog jie jį gintų“, – pridūrė rašytojas.
Naujausi komentarai