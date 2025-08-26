Tokios Velso princesės dar nematėte: nustebino išvaizdos pokyčiais

Panašu, kad 43-ejų K. Middleton pasišviesino savo kaštoninius plaukus. Nauja Velso princesės plaukų spalva pastebėta sekmadienį, kai karališkoji šeima vyko į pamaldas Crathie miestelio (Škotija) bažnyčioje. K. Middleton buvo lydima vyro princo Williamo ir jųdviejų vaikų – 12 metų princo George'o, septynerių Louiso bei 10-metės princesės Charlotte.
Automobilyje sėdinti K. Middleton vilkėjo tamsų paltą ir prie jo derančią skrybėlę, o jos ilgos ir pašviesintos garbanos žėrėjo saulės šviesoje. Tuo tarpu Williamas vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą ir ryšėjo šviesiai mėlyną kaklaraištį.
Šis įvaizdis skyrėsi nuo paskutinio Kate pasirodymo viešumoje – liepą jos plaukai buvo tamsesni.
Anot „Daily Mail“, liepos mėnesį karališkoji šeima atostogavo Kefalonijoje savo superjachta, plaukiojo po Graikijos salas.
Kadangi vasarą čia vidutinė temperatūra siekia nuo 24 iki 30 laipsnių šilumos, tikėtina, kad ilgas buvimas lauke natūraliai pašviesino Velso princesės plaukus ir suteikė jiems „dažytų“ efektą.
Crathie bažnyčia yra karališkosios šeimos mėgstamiausia, leidžiant laiką mylimoje Balmoralo pilyje, kurioje karališkoji šeima vasaras leidžia nuo karalienės Viktorijos valdymo laikų.
Naujausi komentarai