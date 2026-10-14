Tragedijos vietoje – influencerės fotosesija

Kai kurie internautai apkaltino Panamoje gimusią, bet JAV gyvenančią 29-erių influencerę Gracie Bon pasinaudojus tragedija peržiūroms gauti.
Išskirtinių formų plius dydžio modelis ir nuomonės formuotoja, instagrame turinti daugiau nei 11 milijonų sekėjų, prie griuvėsių pozavo vilkėdama baltus marškinius ir džinsus.
„Viena yra pranešti apie situaciją šalyje, o visai kas kita – kurti turinį, pagrįstą kitų žmonių nelaimėmis!“ – rašė vienas instagramo vartotojas.
Kitas atkreipė dėmesį į tai, kad Gracie nereikėjo pozuoti prieš fotoaparatą, kad žinutė pasiektų tikslą.
Į šią kritiką sureagavo ir pati influencerė.
„Visi naujienų portalai mano šalyje vaizdavo tobulą šalį po 8 balų žemės drebėjimo, bet realybė kaimuose buvo kitokia. Nuvykau ten paaukoti ir taip pat nufotografavau, kaip iš tikrųjų viskas atrodė. Realybę, o ne malonią tiesą, kurią jie bandė pavaizduoti“, – instagrame rašė moteris.
Gracie taip pat dalijosi vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip ji perka maistą ir geriamąjį vandenį tragedijos paveiktiems tautiečiams.
„Ir toliau padėsiu šioms šeimoms. Niekas nežuvo, bet žmonės prarado savo namus ir viską, dėl ko dirbo visą savo gyvenimą. Norėjau, kad jūs pamatytumėte, kas išties vyksta Panamoje ir, manau, kad mano tikslas buvo įgyvendintas“, – teigė Gracie ir dar kartą paragino žmones aukoti.
Po 7,7 balo žemės drebėjimo Centrinės Amerikos valstybėje sugriuvo beveik 900 namų.
Nacionalinės civilinės saugos sistemos pranešime nurodoma, kad visoje šalyje 27 žmonės patyrė lengvų sužalojimų.
JAV geologijos tarnybos duomenimis, žemės drebėjimas įvyko 12.56 val. vietos (20.56 val. Lietuvos) laiku, o jo epicentras buvo už 10 km nuo nedidelio Pitalosos Aribos miestelio centrinėje Hereros provincijoje.
JAV geologijos tarnyba iš pradžių įvertino žemės drebėjimo stiprumą 8,0 balo, tačiau vėliau patikslino, kad jis siekė 7,7 balo.
Rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje buvo paskelbtas cunamio pavojus, tačiau vėliau perspėjimas atšauktas.
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