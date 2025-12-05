 Tris apdovanojimus laimėjusi Jessica Shy: turiu liūdnų žinių

Gruodžio 3-iąją vykusiuose M1 muzikos apdovanojimuose net trijose nominacijose geriausia pripažinta dainininkė Jessica Shy. Lipdama į sceną trečią kartą, ji kreipėsi į gerbėjus ir kritikus, paminėdama, kad turi jiems blogų žinių.

Pirmą kartą surengtuose M1 muzikos apdovanojimuose Jessica Shy pelnė tris įvertinimus: Metų koncerto, Metų albumo ir Metų dainininko kategorijose.

„Noriu pasidžiaugti už visus koncertus Lietuvoje – tai, kas vyksta, yra neįtikėtina. Koncertų lygis per pastaruosius metus labai ženkliai pakilo. Noriu padėkoti šimtams žmonių, kurie prisidėjo“, – sakė atlikėja, atsiimdama pirmąjį apdovanojimą.

Gavusi įvertinimą už albumą „Žvėris“, ji pabrėžė, kad dirbdama nesijaučia nusipelniusi tokių pagyrų – tiesiog būna pasinėrusi į veiklą.

Trečią kartą lipdama į Kauno „Žalgirio“ arenos sceną atsiimti apdovanojimo kaip Metų dainininkė, Jessica kreipėsi į gerbėjus ir kritikus.

„Wow, nesitikėjau šiais metais, nuoširdžiai. Bet tiems, kuriems mes jau atsibodome, turiu liūdnų žinių – turbūt tęsime ir toliau tai, ką darome. Ir toliau stengsimės iki maksimumo, nes mylime tai, ką darome. Ačiū komandai, ačiū klausytojams ir tiems, kurie balsavo. Čia jūs nusprendėte, tai jūsų dėka čia stovime. Ačiū labai!“, – džiaugėsi Jessica Shy.

