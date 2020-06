V. Siegel apie skyrybas su D. Bunkumi: gyvenu tik vieną kartą ir noriu būti laiminga

„Nesitikėjau ir niekada negalvojau, kad dviejų žmonių skyrybos, kurios yra tik dviejų žmonių reikalas, yra tokios įdomios kitiems žmonėms, nes man, pavyzdžiui, yra visiškai nesvarbu, ar skiriasi Petriukas, ar Antaniukas, ar kaimynė. Nes niekada negali žinoti, kas buvo tų santykių viduje ir niekada negali smerkti ir teisti žmogaus išklausęs vieną pusę“, – sakė V. Siegel.

„Niekada viešai savo pozicijos nesakysiu, kad ir ką kitas žmogus apie mane galvotų, ką besakytų. Man tai yra žema. Laikas buvo kartu, tu buvai su tuo žmogumi, todėl turi likti pagarba. Niekada nesmerkite iš oro – nes jūs nežinote, kas buvo viduj. Galėjau tylėti, neprisipažinti, kad įsimylėjau, turiu kitą vyrą, galėjau meluoti, sakyti, kad meluoja Danielius. Bet aš prisipažinau, nes noriu būti su jumis atvira, vis tiek anksčiau ar vėliau viską sužinotumėte. Aš gyvenu tik vieną kartą ir noriu būti laiminga. Jeigu jūs galvojate, kad nuo tobulos šeimos, tobulų santykių, nuo tobulo vyro pabėgama – tai tikrai ne“, – atviravo nuomonės formuotoja.

V. Siegel manymu, du žmonės santykius turi pabaigti be jokių patarimų iš šono. „Pabaigiant savo mintį, noriu dar kartą pasakyti, kad skyrybos yra dviejų žmonių reikalas. Aišku, kai esi viešas ir matomas, labai lengva teisti, smerkti, bandyti pamokyti, kaip gyventi. Bet, manau, šį dalyką gali išspręsti tik du žmonės, kurie gyveno santykiuose ir juos pabaigti be jokių patarimų iš šono. Jei laukiate, kada pradėsiu pilti purvą ant Danieliaus, to tikrai nesulauksite iš pagarbos jam ir vaikui“, – kalbėjo žinoma moteris.

Primename, kad žinia apie D. Bunkaus ir V. Siegel skyrybas pasitvirtino praėjusią savaitę.

Viename forumo „Discord“ serveryje, kuriame aptarinėjamas žinomų žmonių gyvenimas, Bunkumi prisistatęs vartotojas paviešino daug dėmesio sulaukusių žinučių apie tai, kodėl neva iširo kelerius metus puoselėti romantiški santykiai. Į tokias kalbas sureagavo ir V. Siegel.

D. Bunkus su V. Siegel susipažino 2016 metų vasarą, 2017-ųjų vasario mėnesį pora susižadėjo.

Dar daugiau kalbų apie skyrybas pakurstė ir ketvirtadienio vakarą paskelbtas N. Bunkės įrašas apie tai, kad dabar madingas apsimestinis tikrumas. Šis įrašas pakurstė dar daugiau kalbų.

„Žinau, išsakiusi savo mintis, didžiąją dalį jų įdėsiu jums į lūpas. Yra trendas – apsimestinis tikrumas. Kokia aš tikra, kaip nefeikinu savo gyvenimo savo sekėjams“. Ar tikrai? Ar tikrai mes esame gyvenimo mentorės? Ir į mus reikia lygiuotis? Ar tikrai moteris, parduodanti savo „tobulą“ šeimą dėl sekėjų skaičiaus, yra pavyzdys visoms? Ir postūmis mums skirtis dėl meilužių? Gyvename tik kartą, tikrai!!! Visi darome klaidas, iš jų mokomės.

Tik neaiškinkime, kad tai yra siekiamybė. Nes tai – vaiko pezalai. Jei, kai man buvo 25 metai, būtų buvęs instagramas, jūs mane užmėtytumėte akmenimis. Ne visada pasidavimas jausmams yra svarbiausia ir dėl jo reikia lėkti pametus galvą.

Taip padariau būdama 25-erių. Žinote, kodėl? Nes buvau paskutinė idiotė, savanaudė ir nemąstanti blondinė. Visa laimė, kad vaikų neturėjau, nes būčiau ne tik vyro psichologinę būseną sulaužius, bet ir savo vaiko.

Taigi, dar kartą pagalvokite – nei tada, nei dabar, mes, influenceriai, nesame pavyzdys niekam. Nei, kaip gyventi, nei, kaip statyti savo laimę. Todėl, jei tik išeina, išlipkite iš mūsų netikro rožinio gyvenimo, nes jis išties netikras.

Prisiglauskite prie savo netobulo vyro, kuris, gal ir kartais grubus, gal neatnešė tau gėlių, gal prisigėrė atėjus svečiams. Bet, mieliausioji mano, jis tikras, jis – tavo. Jį tu pasirinkai. Tik noriu pasakyti, kad jūsų namai yra daug kartų tikresni už mūsų insta-namus“, – rašė N. Bunkė.