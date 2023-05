V. Siegel: nesakiau, kad aš skirtis noriu

Paklausta, kaip jaučiasi po įvykusio skandalo, kuomet savo sutuoktiniui ji iškvietė policijos pareigūnus dėl galimo smurto, Viktorija sakė: „Kaip gali jaustis moteris, kuri patyrė tai, ką aš patyriau tą antradienį? Galbūt kažkam iš šono smagu tai vadinti serialu, realybės šou, bandyti iš to pasišaipyti, reitingus pasikelti, bet aš niekam – net savo priešui, nelinkėčiau atsidurti tokioje situacijoje. Nepamirškime, kad aš pagimdžiau prieš 7 mėnesius, o mano antra santuoka griūna. Ji pradėjo griūti prieš tai. Ir tu pradedi kaltinti save, kad tu tikriausiai kažko nepadarei ar kažką blogai padarei. Tada kreipiesi pas psichiatrus. Aš bandžiau ieškoti atsakymų, kas su manimi galbūt yra negerai.“

„Bandžiau išsiaiškinti, kas su manimi ne taip, bet kai atskleisdavau, kas vyksta mūsų šeimoje už uždarų durų, man specialistai sakydavo, kad problema nėra manyje“, – Viktorija atskleidė, kad pas specialistus buvo planuota eiti kartu su vyru.

Moteris tikino, kad labai lengva iš šitos situacijos padaryti cirką. „Bet tik moterys, praėjusios tai, ką praeinu aš, tik tą patyrusios, gali mane suprasti ir suvokti, kad tai yra labai sunku, labai baisu. Aš galiu užsidaryti kambaryje, aš galiu verkti, būna, kad atsiguli vakarais ir tu tokią vienatvę jauti. Esi vieniša, tu turi vaikų, tu turi draugų, bet niekas neatstos tos tokios šeimos laimės, kuri antrą kartą sugriuvo. Ir dar visi bando kaltinti mane, kad ji per mane sugriuvo, visi bando juoktis iš to. Stipri, kad ir pati nepalūžtum, ir kad viso to nematytų vaikai. Įsivaizduojat, kad jeigu kiekvieną kartą mama iš kambario išeidinės visa apsibliovusi. Dukra ir prieš tai matė mūsų santykius, nemažai mano ašarų“ – pasakojo ji.

Viena populiariausių nuomonės formuotojų sakė, kad skaudžiausiai jai girdėti L. Suodaičio pasakymus ir visuomenės kaltinimus esą ji yra prasta mama. Anot jos, atvirkščiai nei įprasta daugelyje lietuvių šeimų, ji buvo ta, kuri uždirba pinigus, išlaiko šeimą ir finansuoja prabangų gyvenimo būdą.

Aš kažkodėl nepabėgau iš namų. Man iš tikrųjų buvo beprotiškai, beprotiškai baisu iškviesti policiją.

„Mane visa Lietuva bando kritikuoti, bet už ką? Ką aš padariau? Ar aš nužudžiau žmogų? Ar aš su vaikais kažką blogo padariau? Ar aš pavogiau kažką iš jūsų? Ką aš jums padariau, kad sulaukiu tiek kritikos? Visi moka rėkti apie pogimdyvines depresijas, kaip baisu, kaip baisu. Žinokit, neturėjau laiko nei pogimdyvinei depresijai, nei dar kažkam, aš po dviejų dienų po gimdymo grįžau į darbą. Labai norėjau būti su savo naujagimiu, bet viskas buvo ant mano pečių. Galvojat, aš nenorėjau būti ta moteris, kuri mėgaujasi motinystės atostogomis ir gražiomis akimirkomis? Deja. Aš neturėjau vyro, kuris mus išlaikytų, nei tėvų milijonierių. O viskas kainuoja. Ir aš turėjau eiti dirbti, o ne ilsėtis“, – sakė Viktorija.

LNK laidoje žinoma moteris teigė, kad L. Suodaitis iš šio skandalo siekia naudos. „Galimai mano vyras turi finansuotoją, kuris jam viską sustrateguoja, sudėlioja, kad padarytų taip, kad skyrybų metu, apie kurias, beje, aš niekada nebuvau užsiminusi, tai tas žmogus kaip investuotojas galėtų prisiteisti iš manęs ir pasidaryti verslą. Toks kaip verslo planas, galimai kaip parduota šeima. Ar kaip gaunasi? Laurynas galimai pardavė savo šeimą, žmogų, kuris jam pagimdė vaiką. Vardan ko? Vardan pinigų. Aš net žinau sumas, kurios yra įvardintos“, – sakė V. Siegel.

Kodėl anksčiau žinoma moteris nepadavė pareiškimo skirtis? „Jūs galvojate, kad aš norėjau viso šito skandalo? Jei kažkam atrodo, kad man visas šis skandalas yra naudingas, tai – ne. Jis man nėra naudingas. Bet yra tam tikros ribos, kur tu negali kentėti. Tas antradienio vakaras – aš netoleruosiu tokių dalykų ir viskas, kai tai liečia fizinius įsikišimus“, – sakė moteris.

Paklausta, ar buvo smurtas, nes pareiškimus policijai parašė abi konflikto pusės, V. Siegel teigė: „Aš kažkodėl nepabėgau iš namų. Man iš tikrųjų buvo beprotiškai, beprotiškai baisu iškviesti policiją. Man buvo labai baisu, žinot, kodėl? Nes aš įsivaizdavau, kad viskas taip gali būti. Bet aš supratau, kad jeigu vieną kartą tai įvyko, tai pasikartos. Kodėl anksčiau nepadavėm? Ko gero, aš ne viena moteris šiame pasaulyje, kuri tikėjo, kuri galvojo, kad gal šitas barnis yra paskutinis. Gal šitas skandalas yra paskutinis. Tu tiki, tiki, tiki, bet supranti kiekvieną kartą, kad vis blogyn, blogyn, blogyn. Paprastas dalykas: gimė vaikelis, aš turiu dukrą iš praeitų santykių, galbūt, žinot, koks dabar yra visuomenės puolimas, gal ir gėda. Gėda likti vienai su dviem vaikais be vyro. Gėda, kad vėl nepavykę santykiai. Tiesiog gėda, kad iš tavęs juoksis, kad tu esi nevykėlė ir vyrus keiti. Bet ar aš viena skiriuosi? Ne. Ar pas mane vieną tokia situacija, kuri patyrė fizinį, patyrė psichologinį smurtą? Ne, aš ne viena tokia. Tai yra viešumo kaina, tu už viešumą moki.“

Ar yra galimybė susitaikyti ir ar liko jausmai? „Aš niekada po viso šito konflikto nesakiau apie skyrybas. Aš nesakiau, kad aš skirtis noriu, aš nepadavus esu skyryboms. Žinokite, tokia emocijų mišrainė. Ir ypatingai ta emocijų mišrainė dar labiau susimaišo, kai žmogus išeina, aš niekada nesuprasiu noro apjuodinti savo vaiko motinos. Šito aš niekada nesuprasiu ir nesupratau. Ne aš pradėjau po laidas lakstyti. Pasakoti, kas kiek kam pampersų pakeitė. Ne aš visa šitą pradėjau“, – tvirtino žinoma moteris.

Ji pasidalijo mintimis ir apie tai, ko siekia jos vyras L. Suodaitis. Pinigai? „Kaip ir nuo pat pirmų dienų. Mane ne vienas žmogus yra perspėjęs. Mane, beje, buvo perspėjęs ir mano buvęs vyras Danielius Bunkus. Bet aš labai aklai tikėjau. Mylėjau. Ir tiesiog, aš kaip tas arklys, kur tik tiesiai mato. Nieko kito negirdi ir nemato“, – teigė Viktorija.

Primename, kad konfliktas tarp V. Siegel ir L. Suodaičio įvyko balandžio 4 d. apie 21.49 val. jų namuose. Į įvykio vietą atvyko pareigūnai ir medikai. Teigta, kad per konfliktą namuose vyras, gimęs 1990 metais, smurtavo prieš moterį, gimusią 1994 metais. L. Suodaitis teigė, kad pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą ir iš jo pusės.