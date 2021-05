V. Siegel pasidalijo būsimų vestuvių detalėmis: nuo pirmų dienų žinojome, kokių jų norime

Šį šeštadienį, 9 val., TV3 žiūrovus žadins „Virtuvės istorijos“.

Laidoje bus minima Svogūnų diena, todėl šefai gamins būtent patiekalus iš svogūnų. Dilanas Dampella Gamage virs prancūzišką svogūnų sriubą su lietuviško skonio akcentais, o Ilona Juciūtė-Čibirkienė keps apkepėles su svogūnais, kriaušėmis, šonine bei pelėsiniu sūriu.

Visų šių patiekalų ragauti atvyks verslininkė, socialinių tinklų žvaigždė ir nuomonės formuotoja V. Siegel. Moteris laidoje pasakos, jog pati valgo viską ir savo norų neriboja, tačiau virtuvėje sukiojasi ne dažnai – gardžiais patiekalais jos namuose ją lepina mylimasis.

„Pati gaminu retai, nes turiu šalia savęs vyrą, kuris beprotiškai skaniai gamina, todėl kartais net nežinau, kuo jį galėčiau nustebinti. Faktas, kad kaip ir bet kuri moteris aš moku gaminti, tiesiog tai nėra mano hobis“, – atviraus Viktorija.

Praėjusiais metais su mylimuoju Laurynu Suodaičiu susižadėjusi Viktorija jau šią vasarą ketina atšvęsti vieną svarbiausių švenčių gyvenime – vestuves. Nors moteris augina trejų metukų dukrelę Nicole, tačiau neslepia svajojanti ir apie būsimas atžalas, mat nuo vaikystės norėjo turėti didelę šeimą.

„Vestuvės jau suplanuotos šią vasarą. Mes nuo pirmų dienų žinojome, kokių jų norime: artimų žmonių ir draugų rate, jog visiems būtų smagu ir jauku. Noriu didelės šeimos. Pati svajojau turėti daug brolių ir sesių, nes turėjau tik 18 metų vyresnį brolį, su kuriuo stiprus ryšys atsirado tik dabar. Nežinau, kaip Dievas duos, bet svajoju turėti daug dukrų“, – prisipažins Viktorija.

Socialiniuose tinkluose armiją sekėjų subūrusi moteris tvirtina, jog tokios jos sėkmės istorija – paprastumas ir atvirumas. Visgi, neretai tokį didelį žinomumą lydi ir kritika bei nepagrįstas pavydas, dėl kurio Viktorija atidžiai renkasi, kokiomis gyvenimo akimirkomis dalintis viešai.

„Viskas prasidėjo nuo to, kad ėmiau rodyti savo gyvenimo realybę. Žmonėms patinka atvirumas, jiems patinka matyti tikrąjį veidą. Socialiniuose tinkluose labai daug „nupudruotos“ realybės, o aš ir be makiažo ryte pasirodau. Dažnai man sekėjai rašo, kad esu sava, ir tai yra geriausias įvertinimas, nes tokia ir noriu būti. Vis dėlto, kartais turiu suprasti, kad mane seka didžiulė žmonių minia, ir kažką iš savo gyvenimo vis tiek turiu pasilikti tik sau ir savo šeimai. Visko nededu, ir kartais net bijau per daug džiaugtis dėl pavydžių žmonių, pavydžių akių“, – laidoje pasakos Viktorija.