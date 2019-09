Venecijos kino festivalio laimėtojai – „Džokeris“ ir R. Polanskis

Antrasis prizas atiteko prancūzų režisieriui Romanui Polanskiui (Romanui Polanskiui), o tai sukėlė nevienareikšmišką reakciją.

Tai pirmas kartas, kai filmas apie superherojų sulaukia šlovės tokiame festivalyje. Manoma, kad „Džokeris“ (Joker) gali pretenduoti ir į „Oskarą“.

Per du ankstesnius Venecijos kino festivalius apdovanotos juostos – „Roma“ ir „Vandens forma“ (The Shape of Water) – vėliau sulaukė JAV kino akademijos apdovanojimų.

JAV režisierius Toddas Phillipsas (Todas Filipsas), geriausiai žinomas dėl savo komedijos „Pagirios Las Vegase“ (The Hangover), gyrė J. Phoenixą už jo vaidybą ir sakė, kad jis buvo „nuožmiausias, drąsiausias ir atviriausių pažiūrų liūtas, kokį žinau“.

„Ačiū tau už tai, kad patikėjai man savo beprotišką talentą“, – pridūrė režisierius.

Juosta, kurią dienraštis „The Guardian“ pavadino „vienu drąsiausių pastarojo meto Holivudo kūrinių“, jau sukėlė aršių diskusijų.

Savo ruožtu publikoje buvo girdėti aiktelėjimų, kai buvo paskelbta, kad festivalio „Grand Prix“ apdovanojimas atitenka lenkų kilmės prancūzų režisieriui R. Polanskiui, kuris Holivude yra laikomas atstumtuoju dėl išprievartavimo bylos.

Apdovanojimą jis gavo už filmą „Dreifuso byla“ (J'accuse) apie vadinamąją Alfredo Dreyfuso (Alfredo Dreifuso) bylą, kurioje žydų tautybės Prancūzijos armijos kapitonas 1894 metais buvo neteisingai nuteistas už šnipinėjimą ir valstybės išdavystę.