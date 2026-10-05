Vestuves planuojantis Paul de Miko: Augustė – tobuliausias žmogus, kokį esu sutikęs

Gražių žodžių būsimam vyrui negailės ir Pauliaus sužadėtinė, teisininke dirbanti Augustė Daukšaitė. „Jis labai moka parodyti, kad tikrai patinki, kad nėra kažkokių dvejonių, nepalieka vietos interpretacijoms, todėl kaip moteris iš karto jautiesi labai mylima ir trokštama. Jau po kelių pasimatymų draugėms sakiau: šitas bus mano vyru“, – teigs Augustė.
Sakoma, kad sutikus jums skirtą antrąją pusę viskas klostosi tarsi savaime. Paulius galėtų tai tik patvirtinti. Liepą 34-erių Paulius susižadėjo su mylimąja, ketveriais metais jaunesne Auguste, ir pora pasakos jau planuojanti vestuves bei vaikus. Pirmą kartą prieš televizijos kameras pora pasakos apie lemtingą susitikimą, po kurio įsimylėjo iki ausų. Ar iš tiesų žinomiems vyrams moterys krenta po kojomis? Ir kodėl Paulius skubėjo pasipiršti Augustei po 11 mėnesių draugystės?
„Aš tikrai labai, labai myliu Augustę ir norėjau jai parodyti, kad aš jau iš anksčiau esu apsisprendęs. Be to, geriau yra turėti daugiau švenčių – ir sužadėtuves, ir metines, ir visas kitas šventes“, – teigs P. Mikolaitis-Paul de Miko.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – šį pirmadienio vakarą, 20.00 val. per LNK.
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