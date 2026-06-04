Vidas Bareikis pristatė vieną asmeniškiausių kūrinių: įkvėpimo ieškojo sapnuose

Pasak V. Bareikio, daina gimė iš sapnų ir nuolat pasikartojančių erdvių, į kurias jis sugrįžta miegodamas.
„Daina „Pasąmonės kambariai“ gimė iš sapnų. Pastebėjau, kad būtent sapnuose vis grįžtu į tam tikrus savo gyvenimo etapus ir vietas – tarsi kambarius, kurie užsifiksavę dėl tam tikrų išgyvenimų: vaikystės kiemą, mokyklos klasę, mamos kambarį, viešbučio kambarius.
Ši daina yra apie tai, kad kiekviename jų laukia susitikimas su pačiu savimi – tarsi praeities šešėliu, kuris arba jau yra ramus ir paleistas, arba dar byloja apie neišsiaiškintas priežastis, kodėl vis grįžti ir grįžti atgal į tuos kambarius“, – pasakojo atlikėjas.
Kartu su daina pristatomas ir muzikinis klipas, sukurtas tarsi sapno logika paremtos kelionės principu. Skirtingas erdves ir vietas klipe jungia pianinas – instrumentas, nuo kurio prasidėjo visa V. Bareikio muzikinė kelionė.
„Kilo mintis sukurti klipą, kuriame, tarsi sapno logikoje, keliauju per visiškai skirtingas vietas ir erdves, o jungiamasis elementas būtų pianinas – nuo kurio viskas mano muzikinėje kelionėje ir prasideda“, – sakė Vidas.
Dainos aranžuotė taip pat išsiskiria gyvu skambesiu ir organiška instrumentuote. Prie kūrinio kartu dirbo prodiuseris Paulius Vaicekauskas-Plucando.
„Tai taip pat diktuoja šios dainos aranžuotę, prie kurios dirbome su prodiuseriu Pauliumi Vaicekausku-Plucando – gyvas pianinas, violončelė, pučiamieji ir orkestriniai mušamieji. Tai jau trečia mūsų daina su Pauliumi, ir labai džiaugiuosi šiuo bendradarbiavimu“, – dalijosi atlikėjas.
Muzikinio klipo filmavimas virto tikra ekspedicija po Lietuvą. Per tris dienas kūrybinė komanda aplankė dešimtis lokacijų, ieškojo unikalių instrumentų ir žmonių, kurie juos saugo bei puoselėja.
Pirmąją filmavimo dieną komanda aplankė devynias lokacijas, antrosios dienos maršrute laukė dar daugiau instrumentų ir išskirtinių vietų. Kelionės metu V. Bareikis spėjo apsilankyti Marijampolės televizijoje, paragauti Suvalkijos krašto sūrio su uogiene, atsigerti Neveronių arbatos bei susipažinti su vietos bendruomenėmis ir menininkais. Filmavimai finišavo pajūryje ir Rusnėje, kur ekspediciją papildė dar keli išskirtiniai lauko instrumentai.
Per tris filmavimo dienas kūrybinė komanda nuvažiavo daugiau nei 1500 kilometrų, surado 29 unikalius instrumentus, nufilmavo daugiau nei penkias valandas vaizdo medžiagos, o dainą „Pasąmonės kambariai“ V. Bareikis sudainavo net 67 kartus.
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