Vienas garsiausių pasaulyje Eltono Johno šou – Lietuvoje!

O dabar užsimerk ir paklausyk, atsimerk ir pažiūrėk, atrodys, kad scenoje dainuoja Eltonas Johnas, nors tai – pirmą kartą į Lietuvą atvykstantis vienas geriausių pasaulyje „tribute show Ultimate Elton“ ir „The Rocket Band“ su Paulu Bacon priešakyje. 2026 metų sausio 10 dieną Šiaulių arenoje, sausio 11 dieną Palangos koncertų salėje ir sausio 31 dieną Vilniaus „Compensa koncertų salėje“ jie pristatys gyvo garso koncertą, kuriame skambės visos žinomiausios ir mylimiausios legendos dainos.

Parduota daugiau nei 300 milijonų įrašų

"Sveikas Paulai. Noriu pasakyti didelį Ačiū už šeštadienio pasirodymą mano vakarėlyje. Tu buvai sensacija! Visi buvo neapsakomai nustebinti ir sužavėti. Pasakykite didelį ačiū vaikinams, kad atlieka tokį gerą darbą. Jie – puikūs muzikantai ir jūs visi nusipelnėte daug pagyrų ir sėkmės. Visi vis dar šėlsta. Linkėjimai jums ir grupei“, – po „tribute show Ultimate Elton“ ir „The Rocket Band“ gyvo garso koncerto neįtikėtiną balso ir išvaizdos panašumą su jos sūnumi Eltonu Johnu turinčiam Paului Baconui dėkojo legendinio dainininko mama Sheila Farebrother.

Apie jos sūnų, serą Eltoną Johną, galima rašyti ir rašyti. Jo karjera tęsiasi daugiau nei penkis dešimtmečius, per kuriuos Eltonas išleido daugiau nei 30 albumų ir pardavė daugiau nei 300 milijonų įrašų, todėl jis tapo vienu perkamiausių ir sėkmingiausiu visų laikų solo muzikos atlikėjų!

Gali būti sunku patikėti, bet jo bagaže daugiau nei 50 geriausių Jungtinės Karalystės (JK) singlų „Top 40“ sąrašo ir „Billboard Hot 100“ hitų, įskaitant devynis JK pirmuosius ir devynis JAV numerius, taip pat septynis iš eilės pirmoje vietoje esančius albumus JAV ir dar septynis jo albumus, pasiekusius pirmąją vietą Billboard 200.

Jo singlo „Candle in the Wind“, skirto Velso princesės Dianos garbei, visame pasaulyje parduota daugiau nei 33 milijonais kopijų ir yra geriausiai parduodamas singlas JK ir JAV topų istorijoje!

Daugybė Johno apdovanojimų yra „Emmy“ apdovanojimas, penki „Grammy“ apdovanojimai, du „Oskaro“ apdovanojimai ir „Tony“ apdovanojimas. Elthonas taip pat laimėjo du „Auksinio gaublio“ apdovanojimus, penkis „Brit“ apdovanojimus, „Disney Legends“ apdovanojimą ir Kenedžio centro apdovanojimą.

2004 m. jis užėmė 49 vietą „Rolling Stone“ geriausių atlikėjų sąraše. 2013 m. žurnalas „Billboard“ paskelbė jį sėkmingiausiu visų laikų solo atlikėju „Billboard Hot 100“ sąraše ir trečiuoju bendroje įskaitoje po „The Beatles“ ir „Madonna“!

Artimesnio panašumo su seru Eltonui Johnu nerasite

Per savo karjerą garsus britas bendradarbiavo su John Lenon, Queen, Eminem, Ed Sheeran, Britney Spears, Tupac Shakur ir kitomis muzikos padangės žvaigždėmis.

1994 m. jis buvo įtrauktas į Rokenrolo šlovės muziejų ir 1992 m. į Dainų autorių šlovės muziejų, taip pat yra Britanijos kompozitorių ir autorių akademijos narys. Be to, jis gavo Britanijos imperijos ordino vado ir riterio bakalauro titulus, kurie suteikė muzikantui teisę prie savo vardo pridėti pagarbų titulą „seras“.

Deja, 2023 metais puikus muzikantas surengė savo atsisveikinimo turą, o 2024-aisiais pasaulį apskriejo žinia, kad legendiniam dainininkui prasidėjo rimtos regėjimo problemos.

Tačiau pasaulinio lygio pagerbimo šou „Ultimate Elton“ ir „The Rocket Band“ su Paulu Baconu priešakyje dėka, Lietuvos gyventojai turės išskirtinę galimybę dar kartą pasimėgauti ikoniškojo muzikanto kūryba.

Kai kurie „tribute“ artistai atrodo kaip jų įkūnijamas stabas, kai kurie turi balsą kaip jų perdainuojama žvaigždė. Tačiau Paulas Baconas kaip seras Eltonas Johnas ir tai, ir tai! Užmerkite akis ir nepatikėsite savo ausimis, atmerkite akis ir nepatikėsite savo akimis! Artimesnio panašumo su seru Eltonui Johnu tiesiog nerasite.

Komplimentai ir skambėsiantys superhitai

„Ultimate Elton“ ir „The Rocket Band“ yra itin paklausūs festivaliuose ir teatruose ne tik JK, bet visoje Europoje ir už jos ribų. Jie neabejotinai vienas sėkmingiausių šiuo metu dirbančių projektų, tris kartus laimėję prestižinius „National Tribute Awards“ apdovanojimus, kuriuos organizuoja įtakinga Didžiosios Britanijos „Agentų asociacija“.

„Aš buvau pirmojoje, tikrojo Eltono Johno epeticijoje su Nigelu ir Dee, dar prieš jo pirmuosius koncertus septintajame dešimtmetyje. Ir tvirtai sakau, ši grupė turi visą tos ankstyvosios grupės energiją. Tiesiog geriausia duoklė Eltonui, kurią pamatysite ir išgirsite!“ – susižavėjimo neslėpė įrašų prodiuseris Stuartas Eppsas.

„Oho, jis puikiai perteikia įvaizdį, o man įdomu, kaip jis susidoroja su garsiomis Eltono užgaidomis?“ – šypsosi Eltono Johno garso režisierius Clive Franks, kuriam pritaria ir daugiau nei 30 metų su legenda dirbęs Bobas Halley: „Atrodo puikiai ir skamba nuostabiai. Geriausias „tribute“ (duoklė garsiam atlikėjui), kurį tik aš kada nors mačiau!“

Į Lietuvą pirmą kartą atvykstantys „Ultimate Elton“ ir „The Rocket Band“ pristatys neįtikėtinai tikslią vieno sėkmingiausių ir labiausiai mėgstamų popmuzikos atlikėjų klasikinių gyvų pasirodymų atkūrimą – gyvo garso šou, kuriuose taip pat dažnai galima pamatyti ir tikrus Eltono kostiumus, įsigytus išpardavimo metu iš jo „Out the Closet“!

Kaip prisipažįsta patys „Ultimate Elton“ ir „The Rocket Band“ nariai, didžiausias sunkumas yra ne tai, ką groti scenoje, o tai, ką iš puikaus Eltono Johno repertuaro palikti už koncerto ribų!

Tačiau 2026 metų sausio 10 dieną Šiaulių arenoje, sausio 11 dieną Palangos koncertų salėje ir sausio 31 dieną Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje įspūdingame energijos ir magijos gyvojo garso koncerte bei profesionaliam šou, būtinai skambės sero Eltono Johno superhitai – „Candle in the Wind“, „Don't Let The Sun Go Down On Me“, „I’m Still Standing“, „The Bitch is Back“, „Saturday Night’s Alright For Fighting“ ir daugelis kitų.