Vieni atlikėjai per karantiną pardavinėja sceninius drabužius, kiti meldžiasi, treti gailisi

Dar prieš kelerius metus Viktorija kaustė publiką pasirodymais ne tik Lietuvoje, bet ir Austrijoje, kurioje prestižiniame tarptautiniame senosios muzikos festivalyje atliko įspūdingą Kartaginos karalienės Didonės vaidmenį.

Tačiau pasaulį sukrėtusi pandemija ir pavasarį bei rudenį paskelbti karantinai visiškai sustabdė garsios operos solistės veiklą ir įstūmė Viktoriją į finansinę duobę. Prieš pandemiją Viktorija išgyveno karjeros piką – jos pasirodymai buvo suplanuoti daugiau nei metams į priekį. Šiandien operos solistė verčiasi iš to, ką uždirba versdama knygas iš anglų kalbos, ir jas maketuodama. „Pažįstu ne vieną kolegą, pasinėrusį į alkoholio liūną. Vienas pažįstamas iš kino pasaulio išėjo dirbti kurjeriu, kita kolegė – į didelį prekybos centrą...“ – pasakos Viktorija. Tam, kad kurį laiką išmaitintų šeimą ir apmokėtų sąskaitas, operos solistė prisipažins net pardavusi turėtas puošnias scenines sukneles, batelius ir papuošalus. „Likusi su minimaliomis pajamomis ėmiau domėtis, ką daryti, kaip užsidirbti, kur investuoti, kas yra pasyvios pajamos... Perskaičiau knygą, kurioje buvo labai žmogiškai aprašyta, kad visi daiktai, kurie mus supa, yra mūsų pinigai, investuoti kažkada anksčiau. Taip kilo idėja parduoti sukneles ir turėti kažkokį startą kitoje srityje“, – pasakos operos solistė.

„Jūs turite mane žinoti kaip artistą ir dainininką, o ne kaip dirbantį kažką kito... Kiekvienas turime daryti tai, ką geriausiai sugebame. O jei yra toks laikas kaip dabar, kai negali dirbti, tai sėdi iš 257 eurų, meldiesi, ir lauki. Viskas“, – teigs dainininkas Radži.

Paklaustas, ar turi atsarginį planą, jei karantinas, kaip jau dabar kalbama, būtų pratęstas ir pavasarį, o atlikėjų ir renginių organizatorių veikla ribojama vasarą, Radži pasakos kol kas tokias niūrias mintis vejantis lauk. Tačiau jei bus priverstas, bet kokio darbo Lietuvoje dirbti neketina, geriau tam pasirinks kokią užsienio šalį, kur jo niekas neatpažins. „Dabar nueičiau virint, ar dar kažką daryt, visi sakytų: „Ooo, pažiūrėkit, nuėjo“. Dainininkas atskleis, ko ėmėsi, kad sutaupytų. Specialiai tam Radži iš nuomojamo buto Vilniuje persikėlė į nuosavą butą Panevėžyje, o taip pat kasdien keliauja pietų pas globėją Vidą. „Karantino metu supratau, kaip smarkiai anksčiau išlaidaudavau. Iš tiesų labai daug turiu. Daugiau nei daugelis... Tačiau vis buvo maža... Šiuo metu esu atsisakęs visko, kas iki tol buvo įprasta“, – pasakos Radži.

Nuo karantino pradžios tikrą atsiskyrėlio gyvenimą tarp keturių sienų gyvenantis Radži pasakos, kad vienintelė jam likusi pramoga yra pasivaikščiojimai su šunimi ir susitikimai su taip pat viena gyvenančia jį užauginusia globėja Vida, indiški filmai bei juokingi vaizdo įrašai, kuriuos jis kuria ir kelia į savo paskyras socialiniuose tinkluose.

Tuo metu garsi baleto šokėja Kristina Tarasevičiūtė atviraus, kad dar niekada ji nedirbo tiek mažai, kiek pastaruosius metus, kai pasaulį sustabdė išplitęs koronavirusas. Septyni darbai skirtingose įstaigose be poilsio nuo ankstyvo ryto, iki vėlyvos nakties kelerius metus, be laisvų savaitgalių ir netgi mums įprastomis švenčių dienomis. „Variau kaip juodas jautis, kol virusas nesustabdė“, – pasakos Kristina. Nepaisant to, kad kelerius metus ne šiaip dirbo, o arė kaip juodas jautis, anot Kristinos, milijono ji neuždirbusi. Priešingai, dainininkai ar šokėjai, pasak Kristinos, gauna katino ašaras. Paklausta, ar niekada nepasigailėjo pasirinkusi šokėjos specialybę, Kristina prisipažins gailėjusis daug kartų. „Daug kartų, ir ypatingai, kai buvau 23-26 metų, kai mačiau, kaip mano bendraamžiai pradėjo dirbti įmonėse, kai kurie savas įkūrė, kaip jie pradėjo uždirbti pinigus, o aš vis dar buvau tame pačiame nulyje... Tačiau mane vedė vidinis varikliukas, kad vis vien ateis diena, tas laikas, kai aš jau pasieksiu tą lygį, kai gausiu pajamas...“ – pasakos Kristina. Šiandien Kristina sekėjus linksmina filmukais iš savo kasdienybės ir veda pamokas nuotoliniu būdu visiems norintiems neapkerpėti namuose, padailinti kūno formas ir išlikti aktyviems.

O štai dainininkas Vaidas Baumila antrojo karantino metu sugalvojo mesti sau iššūkį ir pradėjo maudynes lediniame vandenyje. Nors prie Žaliųjų ežerų filmavimo dieną spaudė aštuonių laipsnių šaltis, tačiau Vaidas prisipažino, kad tai ne didžiausia minusinė temperatūra, kuomet jam teko maudytis lediniame vandenyje… Kartu su ketverių augintine Bite 34-erių dainininkas tokias maudynes propaguoja nuo rudens, prasidėjus antram karantinui.

Sveikas gyvenimo būdas ir sportas Vaido gyvenime – jau kelerius metus. Daug darbų, sėkminga karjera, reikalavimai scenoje nuolat atrodyti puikiai, turėti energijos ir jėgų, pasak Vaido, ilgainiui išmuša iš vėžių ir pradeda kelti stresą. „Pasijutau produktu, kurį vartoja. Tu turi su tuo susitaikyti, kad tu esi tikrai žiniasklaidos produktas, pop pasaulio, šou pasaulio, scenos užaugintas produktas, nes nuo 17-os metų tai darau. Ir tik vėliau pradedi po truputį tai vertinti kitaip. Iš pat pradžių tave įvelka į kažkokį sūkurį – linksmybių, vakarėlių, tu įsimyli tuos dalykus. Bet po kurio laiko imi save ugdyti, pradedi vertinti tikresnius dalykus“, – pasakos V. Baumila.