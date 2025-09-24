Vilniuje įvyko nacionalinė Vytauto Katkaus filmo „Svečias“ premjera

Prestižiniame Karlovi Varų kino festivalyje geriausio režisieriaus apdovanojimą pelniusį filmą kino teatrai pasitinka plačiai – jis bus rodomas visoje Lietuvoje, o rugsėjo 26-ąją Vilniaus senamiesčio „Pasaka“ visą dieną rodys vien „Svečią“.
„Vytautas Katkus prisistato kaip išskirtinis naujas balsas“, „Pailsėk, regis, sako Katkus, ir pasilik trumpam“, „Kiekvienas kadras – tarsi kambarys, kuriame personažai pamažu pasijunta lyg namie“ – po pasaulinės premjeros filmą gyrė „Variety“, „Screen Daily“, „Cineuropa“ ir kitų svarbių kino leidinių kritikai, o jau nuo šio penktadienio „Svečią“ galės įvertinti ir visos Lietuvos žiūrovai.
„Ir džiaugiuosi, ir jaudinuosi, kad filmą pagaliau pamatys Lietuvos žiūrovai – juk jiems jis ir skirtas. Daug kas bus atpažįstama – vietos, kalba ir net visokie tik mums, čia gyvenantiems, žinomi nerašyti, o kitiems sunkiai paaiškinami dalykai. Tad jei tarptautiniuose festivaliuose maloniai nustebdavau, kai žiūrovai kažką sau atpažindavo, Lietuvoje, viliuosi, žmonės tapatinsis dar labiau“, – sako filmo „Svečias“ režisierius Vytautas Katkus.
„Didžiausi kino mylėtojai V. Katkaus ilgo metro filmo pradėjo laukti jau seniai, kai atrado jo nuostabius trumpametražius darbus ir sekė jų tarptautinę sėkmę. Ta diena atėjo – šį penktadienį visos Lietuvos žiūrovai pagaliau galės išvysti tai, kuo žavisi pasaulis. O kino teatras „Pasaka“ nutarė tai atšvęsti dar smarkiau – rugsėjo 26-ąją paskelbė „Svečiadieniu“ ir visus seansus paskyrė tik šiam filmui. Tądien senamiesčio „Pasakoje“ vyksiančiuose seansuose pas žiūrovus svečiuosis ir filmo kūrybinė komanda“, – atskleidžia filmo platintojo „Kino Pavasaris Distribution“ vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas.
„Svečias“ nukelia į vasaros pabaigą. Trisdešimtmetis Danielius sugrįžta į gimtąjį miestą. Jis Norvegijoje gyvena jau daugiau nei dešimtmetį ir ten turi viską – darbą, šeimą, draugus. Tačiau mirus tėčiui, jis turi sugrįžti į Lietuvą, kad parduotų savo vaikystės namus. Mažame kurortiniame miestelyje jis pasijunta lyg laikiname prieglobstyje. Susitikdamas su pažįstamomis vietomis, senais draugais ir išlikusiais prisiminimais, Danielius junta tylią vienatvę, bet jai nesipriešina – renkasi tyrinėti. Jis paskutinį kartą pasineria į miestelį prieš jį paleisdamas.
„Svečias“ – po sėkmingų trumpametražių darbų itin laukiamas Vytauto Katkaus pirmasis ilgo metro filmas. V. Katkus yra sukūręs tris trumpo metro filmus: „Kolektyviniai sodai“ (2019) dalyvavo Kanų „Kritikų savaitės“ programoje, filmo „Miegamasis rajonas“ (2020) premjera įvyko Venecijos kino festivalio programoje „Horizontai“, o „Uogos“ (2022) tapo pirmuoju lietuvišku filmu, rodytu pagrindinėje Kanų kino festivalio trumpametražių filmų programoje.
Vytautas Katkus yra „Svečio“ režisierius, operatorius ir scenarijaus bendraautorius, filme vaidmenis atliko Darius Šilėnas, Vismantė Ruzgaitė, Arvydas Dapšys, Rokas Siaurusaitis, Eglė Gabrėnaitė. Filmo scenarijaus bendraautorė: Marija Kavtaradze, montažo režisierius: Laurynas Bareiša, dailininkė: Ieva Rojūtė, garso dizaineris: Julius Grigelionis, kostiumų dailininkė: Morta Jonynaitė, grimo dailininkė: Jurgita Globytė, prodiuserės: Marija Razgutė ir Brigita Beniušytė („M-Films“).
Filmas „Svečias“ Lietuvos kino teatruose pasirodys jau šį penktadienį, rugsėjo 26 d.
