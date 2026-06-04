Wimas Wendersas atšaukė 1975 m. filmo rodymą dėl scenos su apsinuoginusia trylikamete

Wimo Wenderso fondo svetainėje paskelbtame pareiškime režisierius atsiprašė N. Kinski ir teigė, kad jo ne pelno siekianti organizacija, filmo savininkė, pašalina jį iš visų platinimo kanalų.
80 metų režisierius pareiškė, kad jis yra vienintelis dar čia esantis asmuo, atsakingas už filmą, ir pripažįsta, jog N. Kinski „anuomet turėjo būti geriau apsaugota“.
Pareiškime priduriama, kad bus nurodyta nutraukti visų transliuotojų ir platinimo partnerių viešą prieigą prie filmo.
Filme „Klaidingas judesys“ – modernioje Johanno Wolfgango von Goethe's romano adaptacijoje – yra scena, kurioje tuomet 13 metų vokiečių aktorė N. Kinski rodoma iki pusės nuoga.
Dabar 65 metų N. Kinski Vokietijos laikraščiui „Süddeutsche Zeitung“ neseniai sakė, kad daugelį metų siekė, jog ši scena būtų pašalinta iš filmo.
Režisierius besąlygiškai atsiprašė aktorės ir teigė, kad „daugybė pastarųjų dienų reakcijų, komentarų ir pokalbių suvaidino svarbų vaidmenį dar labiau sustiprinant mano supratimą apie to meto įvykius“.
„Už tai esu dėkingas. Tik atviras ir pagarbus pokalbis gali paskatinti mus persvarstyti pozicijas ir iš naujo įvertinti atsakomybę“, – pridūrė W. Wendersas.
Pripažintas režisierius, sukūręs filmus „Paryžius, Teksasas“, „Troškimo sparnai“ ir „Tobulos dienos“, sakydamas padėkos kalbą per Vokietijos kino apdovanojimus paragino plačiau aptarti, kaip kino pramonė turėtų elgtis su prieštaringai vertinamomis scenomis senesniuose filmuose.
W. Wendersas sakė, kad dabar kitaip filmuotų šią „Klaidingo judesio“ sceną, tačiau teigė nežinąs, kaip elgtis su kitoje eroje sukurtais filmais, nes iškirpus sceną būtų sukurtas precedentas visiems būsimiems filmams.
N. Kinski advokatas Christianas Schertzas trečiadienį palankiai įvertino W. Wenderso sprendimą atšaukti filmo rodymą, tačiau pareiškė, kad tai pavėluotas žingsnis, ir apgailestavo, jog tai įvyko tik dėl visuomenės spaudimo.
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