Žilvinas Žvagulis po išgyventos vėžio diagnozės: pirmą parą gėriau, antrą ėmiau savęs gailėti

Žinant Žilvino Žvagulio būdą, neverta stebėtis, kad net kalbėdamas apie prieš kelerius metus užklupusį vėžį jis tai daro su šypsena. Liepos pabaigoje atšventęs 61-ąjį gimtadienį Žilvinas sako, kad dabar išgyvena vieną laimingiausių savo gyvenimo etapų.
Gimtadienio proga Žilvinas sako nieko sau nelinkėjęs, nes jaučiasi apdovanotas – ne tik turi viską, bet ir jaučiasi laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Jis dėkoja tėvams, nes be jų nebūtų šiame pasaulyje, sūnums, padovanojusiems anūkų, ir žmonai Irenai, kaip pats sako, kenčiančiai jo šlykštų charakterį. 61-erių dainininkas savo amžiaus nesureikšmina, tačiau visiškai kitaip, sako, jautęsis sulaukęs keturiasdešimties.
„Aš bjauriai pradėjau jaustis, kai sukako 40 metų. Pradėjau galvoti, ką darysiu, jeigu nedainuosiu, atrodė, kad mano karjera tuoj pat baigsis. Taip greta dainavimo atsirado visokie verslai, nes visą laiką atrodė, kad tuoj pat viskas baigsis, mano dainelė bus sudainuota, nors muzika, dainavimas man atneša didžiausią kaifą. Iki 50-ies pripratau ir į nieką nekreipiau dėmesio, bet sukakus 60 metų įvyko moralinis lūžis. Atsimenu, kai man buvo gal kokie 30 metų, žiūrėdavau į 50-mečius atlikėjus ir galvojau: mirtininkai į sceną eina, o dabar pats toks esu“, – pasakos dainininkas.
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