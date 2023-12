Žinomo vyro dukra E. Cololo: vyrui duosiu savo pavardę

Aktorė Kristina Kazlauskaitė prisiminė juokingas istorijas, kai su laida „Dzin“ skrido filmuotis į Turkiją, nors bijo skristi. „Esu iš tų, kurie galvoja, kad, gimęs vaikščioti, skraidyti neturėtų, ir man visada lėktuve diskomfortas, be to, nežmoniškai skauda ausis. Sėdžiu, ašaros bėga upeliais, o stiuardesės sako: mes jums padarysim Čeburašką. Sakau, man nereikia jokios Čeburaškos, man skauda – galvojau, kad jos taip mane nori prajuokinti. O, pasirodo, jos siūlo ant ausų pridėti plastikinius puodelius, kuriuose bus sudrėkintos servetėlės – taip susidaro kažkoks vakuumas ir skausmas atlėgsta. Taip aš lėktuve sėdėjau su tomis Čeburaškos ausimis. Ir dabar norėčiau naudoti šį metodą, bet bijau, kad, kai užsidėsiu tuos puodelius, išmes iš mane lėktuvo be parašiuto“, – juokėsi aktorė .

LNK nuotr.

Paklausta, kaip jaučiasi vadinama legendine aktore, K. Kazlauskaitė nevyniojo žodžių į vatą. „Gal tiems, kurie mane taip vadina, kažką ir reiškia, o man atrodo, kad jau viskas, akmuo užridentas ir iškaltas užrašas „Čia guli legendinė aktorė“. Tas žodis turi prasmę ir gelmę, juo per lengvai švaistomasi šiais laikais“, – kalbėjo žinoma moteris.

Su K. Kazlauskaite ne sykį vaidinęs aktorius, o dabar ir pareigūnas, policijos specialiosios parengties skyriaus vyresnysis specialistas Karolis Sakalauskas sakė, kad abu darbai vienas kitam netrukdo.

LNK nuotr.

„Juokų mažiau, bet tie darbai susiję, nes darbas yra žmonėms ir su žmonėmis. Ant scenos vaidini, tau ploja, tarnyboje stengiesi padėti, padaryti gero, užkirsti kelią nusižengimui. Žmonės kartais paploja po kokių agresyvių pažeidėjų ar narkomanų sulaikymo“.

Prie atgimstančios „Dzin“ aktorių komandos prisijungė ir a. a. humoristo Vitalijaus Cololo dukra Evita, kuri su aktorių komanda buvo pažįstama nuo vaikystės: kai, būdama dar maža mergaite, su tėčiu vykdavo į filmavimus. Smagus faktas – dabar Evita humoristinėje programoje ne tik dainuoja, bet ir, be kitų personažų, vaidina laisvo elgesio moterį

LNK nuotr.

„Kai buvau maža, tėtis mane pasiimdavo po mokslų, jei kažkur Dzūkijoje vykdavo filmavimai. Visada galvojau, kad tapsiu dainininke, tuo ir užsiimu. Kai pakvietė vaidinti, ilgai galvojau, nes aš – ne aktorė, mane supa žmonės su patirtimi, turi išsilavinimą, ir aš be nieko, nors ir scenos žmogus. Jaučiau atsakomybę prieš tėčio pavardę, bet nemanau, kad blogą dėmę neščiau su šia pavarde. Beje, ji nėra pseudonimas, kaip kas galvoja, ir yra vienintelė Lietuvoje. Todėl aš ir vyrui duosiu savo pavardę“, – šypsojosi E. Cololo.

Legendiniai aktoriai, patyrę scenos vilkai ir personažai, kuriuos likimas nuvairavo visai į kitą pusę – laidoje „KK2 penktadienis“, 19.30 val., per LNK.