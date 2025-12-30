Žurnalas „Forbes“ Beyonce paskelbė milijardiere

44 metų atlikėja prisijungė prie išskirtinio klubo, kuriame yra jos vyras reperis Jay-Z, taip pat Taylor Swift (Teilor Svift), Bruce'as Springsteenas (Briusas Springstinas) ir Rihanna (Rijana), teigia leidinys, garsėjantis savo turtingiausių pasaulio žmonių reitingais.
Beyonce milijardiere paskelbta po kelerių labai pelningų metų.
2023 metais jos pasaulinės gastrolės „Renaissance World Tour“ atnešė beveik 600 mln. dolerių (509,5 mln. eurų).
Pernai ji iš naujo atrado savo muzikinį profilį su „Grammy“ apdovanojimą pelniusiu kantri albumu „Cowboy Carter“, o šįmet surengė pelningiausią pasaulyje turą.
Sujungęs šį uždarbį su pajamomis iš jos muzikos katalogo ir kitų sandorių, „Forbes“ apskaičiavo, kad Beyonce 2025 metais uždirbo 148 mln. dolerių (125,7 mln. eurų) iki mokesčių, todėl ji yra trečia geriausiai apmokama muzikantė pasaulyje.
Leidinys nepateikė tikslesnio buvusios „Destiny's Child“ narės grynojo turto įvertinimo.
„Forbes“ teigė, kad nors Beyonce išplėtė savo verslo imperiją tokiomis įmonėmis kaip plaukų priežiūros prekės ženklas, viskis ir drabužių linija, didžioji dalis jos asmeninio turto gaunama iš muzikos, pasaulinių turų ir teisių į savo ankstesnių įrašų katalogą.
