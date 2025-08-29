Žvagulis pribloškė nauju įvaizdžiu

„Ryt M.A.M.A vasara koncertui Raudondvaryje apsiruošęs...“ – ketvirtadienio vakarą feisbuke rašė Ž. Žvagulis.
Pasidalintoje nuotraukoje matyti žinomo vyro išvaizdos pokyčiai – daugelį metų įvaizdžio dalimi buvusių plaukų nebeliko, Ž. Žvagulis juos nusiskuto.
Po įrašu pasipylė gerbėjų komentarai – vieni žėrė komplimentus, teigė, kad atlikėjas atrodo jaunatviškai, kiti gailėjo nurėžtų plaukų.
„Gaila tokių gražių plaukų... Bet Jūs vis tiek nuostabus“, – komentavo viena moteris.
Kiti juokavo, kad galbūt Ž. Žvagulis pralaimėjo lažybas.
Tuo tarpu grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius savo kolegą Ovidijų Petrauską kvietė prisijungti prie Ž. Žvagulio.
„Važiounam“, – pritarė O. Petrauskas.
„Atsivešiu mašinėlę. Galėsit smagintis per koncertą“, – šmaikštaudamas atsakė jiems Ž. Žvagulis.
