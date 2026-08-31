Ankstukų tėvams – nepalankus valdžios sprendimas

„Pirmas nėštumas. Aš nepajutau tos laimės ir to didelio pilvo, tų vaiko spyrių pilve. Nepajutau. Ir tuos keturis mėnesius sėdėti ligoninėje. Nežinau, ar čia man buvo didelė privilegija ir tokia laimė“, – pasakojo ankstukės mama Irena Voroneckaja.
Irena dukrą Eveliną pagimdė nesulaukusi nė 23 nėštumo savaitės. Mergaitė svėrė vos 400 gramų. Gydytojai prognozavo, kad ji gali būti neįgali.
Dabar Evelina sveika ir jau ruošiasi į pirmą klasę. Tačiau Irena sako, kad kartėlis dėl pirmųjų mėnesių ligoninėje liko.
Didžiausia neišnešiotų naujagimių bendruomenė siūlo keisti įstatymą, kad padėtų tokioms šeimoms. Siūloma tėvystės atostogas pradėti skaičiuoti ne nuo faktinės, o nuo planuotos gimdymo dienos.
„Šitas laikotarpis prašomas ne kaip įprastos kelių savaičių atostogos. Šio laikotarpio prašoma šeimai atsistatyti, vaikeliui sustiprėti ir kurti tą ryšį. Ir, žinoma, saugiai grįžti į darbo rinką“, – aiškino asociacijos „Neišnešiotukas“ prezidentė Asta Speičytė-Radzevičienė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vyriausybė šiam siūlymui nepritarė. Skaičiuojama, kad jam įgyvendinti reikėtų papildomų 21 milijono eurų. Taip pat teigiama, kad taip būtų sudaryta privilegija vienai šeimų grupei.
„Negalime pažeisti lygiateisiškumo principo ir kalbėti ne tik apie ankstukus, bet ir apie tėvus, kurie susilaukia negalią turinčių ar sergančių vaikų, kuriems taip pat reikia pagalbos ir ilgesnės priežiūros“, – teigė SADM vyriausioji patarėja Donata Telišauskaitė-Čekanavičė.
Tačiau ankstukų tėvai taip pat jaučia nelygybę.
„Ir finansiškai, visų pirma, gaunasi šiek tiek nesąžiningai kitų žmonių atžvilgiu, nes kol tas vaikas guli reanimacijoje, tavo vaiko priežiūros atostogos eina. Ir kas? Nieko tu negali – nei džiaugtis vaiku, nei kažką daryti, nieko“, – kalbėjo I. Voroneckaja.
Agotos mama Vytenė pirmuosius dukros gyvenimo mėnesius taip pat prisimena su siaubu. Mažylė gimė 29 nėštumo savaitę ir svėrė mažiau nei cukraus pakelis.
„Mes tuos mėnesius praleidžiame ne besidžiaugdami, o tarp koridorių, pypsinčių aparatų bei nuolatinio nerimo. Tai nėra privilegija, tai nėra nauda, papildoma nauda, taip sakant, ar laikas sau mamai“, – pabrėžė ankstukės mama Vytenė Platakienė.
Į dalį ankstukų tėvų siūlymų jau atsižvelgta. Nuo šiol užtikrinama 126 kalendorinių dienų motinystės išmoka.
Šeimos ragina valdžią toliau diskutuoti ir ieškoti kitų būdų, kaip padėti neišnešiotų vaikų tėvams.
„Valstybė paskaičiavo, kiek kainuos pritarti. Suprantama, tai dideli pinigai. Bet kiek kainuoja nepritarti? Šita vieta yra ypač svarbi, nes tas nepritarimas gali turėti didelių pasekmių šeimai ir valstybei vėlesniu laikotarpiu“, – akcentavo A. Speičytė-Radzevičienė.
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Ministerija tikina, kad ankstukų problemos nepamiršo.
„Ministerija dabar tikrai analizuoja ir manome, kad esame priartėję prie tos ribos, kai randame sprendimą, kuris tikrai padėtų ankstukų tėvams“, – sakė D. Telišauskaitė-Čekanavičė.
Vis dėlto ankstukų tėvai sako, kad šių šeimų nereikėtų lyginti su kitomis. Jų teigimu, pagalbos reikia būtent tuo metu, kai šeimai tenka išgyventi didžiausią sukrėtimą.
„Tai yra tikrai šokas. Neišnešiotų vaikų tėvai praranda visą tą pirmąjį džiaugsmą, kai gali paimti ant krūtinės, paliesti, priglausti ir pamyluoti savo vaiką. Mes tokios galimybės net neturime“, – pasakojo V. Platakienė.
Kasmet pasaulyje gimsta apie 15 milijonų neišnešiotų kūdikių – maždaug kas dešimtas naujagimis. Lietuvoje jie sudaro apie 5–6 procentus visų gimimų – vidutiniškai per metus gimsta apie 1500 neišnešiotų kūdikių. Pernai pasaulį išvydo 937 ankstukai.
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