Jurbarką sukrėtė netikėta jaunuolio žūtis

Jurbarko rajone – skaudi nelaimė. Užtvankoje nuskendo už kelių mėnesių 18-ąjį gimtadienį turėjęs minėti paauglys.
Paskutinės vasaros maudynės Jurbarke, štai šiame Mituvos tvenkinyje, baigėsi tragedija – čia nuskendo jaunuolis. Patekti prie šio tvenkinio ugniagesiams kilo iššūkių.
Ugniagesiai pagalbos šauksmą, kad skęsta nepilnametis, gavo apie pusę aštuonių vakaro. Jį savo jėgomis bandė gelbėti brolis.
„Atvykusios pajėgos negalėjo iki vietos privažiuoti. Apie pusę kilometro vilkome valtį, o patekę į vandenį ilgai kūno neradome“, – teigė l. e. p. Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Donatas Martinkevičius.
„Katastrofa. Į mokyklą reikėjo eiti. Tėvams, vaikams, broliams – blogai“, – kalbėjo vietos gyventojas Robertas.
„Nu, baisu, baisu. Vos neapsiverkiau. Žiauru, baisu“, – neslėpė vietos gyventoja Vilma.
Ši užtvanka tokia gili, kad vien Jurbarko gelbėtojų nepakako – teko į pagalbą kviesti narus iš Kauno, galinčius su specialia įranga panerti giliau.
„Atvyko Kauno narų komanda. Apie 23 valandą radome kūną. Maždaug 30 metrų nuo kranto, 2,5 metro gylyje, buvo rastas skenduolis“, – pasakojo D. Martinkevičius.
Vietiniai sako, kad ši užtvanka pavojinga, nors yra mėgstama besimaudančiųjų. Vieta, kurioje laiką leido vaikinai, sunkiai pasiekiama ir nuošali.
„Matėme, pernai čia vaikai net perplaukė. Maudėsi, nuo tiltelio nušoko, perplaukė į kitą pusę, vėl grįžo. Baisu buvo net žiūrėti“, – prisiminė Vilma.
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Vietiniai kalba, kad nepilnametis su keleriais metais už save vyresniu broliu pavakare buvo atėję pažvejoti, o gilyn į užtvanką nuplaukus šlepetei vaikinas bandė plaukti paskui, tačiau iš vandens nebeišniro.
„Sakė, kad vaikiną ištraukė. Čia kažkur paskendo. Ten, kitame gale, kur pliažas geras padarytas. Čia irgi atrodo negilu, jeigu plauki – atrodo giliau. Visur visokių atvejų būna“, – kalbėjo vietos gyventoja Ingrida.
„Dumblėta, žolių priaugę. Žmonės maudėsi per amžius, nieko neatsitiko, bet čia – baisi nelaimė“, – sakė Robertas.
Dėl nuskendusio vaikino pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai pirmoji auka, šiemet nuskendusi vandens telkinyje Jurbarke.
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