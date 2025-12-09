Klausk specialisto: vaikų geriau nepalikti vienų

Situacijas komentuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Metodinės pagalbos, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnioji patarėja Ugnė Klingerė.
Gali prižiūrėti vyresnieji
Nuo kelerių metų vaikus galima palikti namuose vienus? Ar taikoma atsakomybė, jeigu nepaisoma nustatytos amžiaus ribos?
Tėvai geriausiai pažįsta savo vaikus ir yra atsakingi už jų saugumą. Tad spręsdami, ar vaikas gali likti vienas namuose, jie turėtų įvertinti jo amžių, brandą, individualias galimybes klausyti suaugusiųjų nurodymų, kai jų nėra šalia, ir gebėjimus pasirūpinti savimi ir kitu – paruošti maistą, orientuotis erdvėje, prireikus iškviesti pagalbą, į namus neįsileisti nepažįstamųjų ir pan.
Kiekviena situacija, kurioje šeima priima sprendimą, kada galima vaikus palikti vienus namuose, yra individuali ir neretai paremta tarpusavio susitarimais, abipusiu pasitikėjimu ir, žinoma, paties vaiko sąmoningu pasirengimu namuose likti vienam ar su savo broliais, seserimis. Svarbu atkreipti dėmesį, kad trumpalaikis išėjimas iš namų, pavyzdžiui, išnešti šiukšles, apsipirkti parduotuvėje ar vaistinėje, saugiai paliekant vaiką namuose, nėra laikomas vaiko palikimu. Tačiau net ir trumpam išeinant iš namų svarbu įsitikinti, ar vaiko aplinka saugi – pasiekiamose vietose nėra aštrių ar smulkių daiktų, verdančių ar karštų puodų, atvirų laiptų, langų, balkono durų ir panašiai.
Vis dėlto įstatymuose yra numatytos vaiko palikimo vieno namuose orientacinės gairės, kurios nusako, kad tėvų atsakomybė yra pasirūpinti, jog vaikas iki šešerių metų amžiaus ar vaikas su negalia, atsižvelgus į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių nei keturiolikos metų amžiaus žmonių priežiūros.
Vaiko teisių gynėjų patarimų, susijusių su vaiko palikimu vieno namuose, kviečiame ieškoti trumpame vaizdo įraše Vaiko teisių TV kanale, kuriame atsakome į dažniausiai kylantį klausimą – „Kokio amžiaus vaiką namuose galima palikti vieną?“
Galima pranešti anonimiškai
Konkreti situacija: kaimynai daugiabutyje dažnai mato vienišą mamą, vakarais kelioms valandoms paliekančią savo 3,6 ir 15 metų vaikus vienus namuose. Pas vyriausiąjį kaip tik tuo metu, kai nėra mamos, ateina draugai ir bute kyla didelis triukšmas, skamba muzika, šūkavimai, mažasis ima verkti. Akivaizdu, kad gali kilti nelaimių. Kaimynė apie tai bandė papasakoti vaikų mamai, tačiau sulaukė atsakymo: aš pasitikiu savo vaikais, jeigu jie sako, kad draugų nebuvo, vadinasi, taip ir yra. Ir apskritai patarė nesikišti ne į savo reikalus.
Ką daryti, kai matai tokią situaciją, pokalbis nepadeda, bet oficialiai į ką nors kreiptis nesinori. Juolab kad ir baisu – pas mamą kartais lankosi abejotinos reputacijos asmenų.
Vaiko teisių gynėjai informaciją apie galimus vaiko teisių pažeidimus gauna tiek iš artimos vaiko aplinkos, tiek iš įstaigų – policijos, gydymo, ugdymo ir kt. Taip pat su vaiko teisių gynėjais neretai susisiekia patys vaikai, tėvai ar kiti neabejingi visuomenės nariai, skambindami į Vaiko teisių liniją. Čia pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą ar konsultuotis su vaiko teisių gynėjais galima anonimiškai. Tad skatiname žmones nelikti abejingais ir pranešti apie bet kokius įtarimus apie vaiko galimai patiriamą ar patirtą skriaudą.
Į kiekvieną pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, įskaitant raštu, žodžiu ar kitomis priemonėmis gautus pranešimus, vaiko teisių gynėjai reaguoja nedelsdami. Įprastai, gavę pranešimą, vaiko teisių gynėjai vyksta į šeimą ir visada bendrauja asmeniškai su kiekvienu jos nariu, išklauso vaiko nuomonę, jeigu pagal amžių ir sveikatos būklę jis gali ją išsakyti, vertina jo situaciją ir, jei yra reikalinga, inicijuoja pagalbą šeimai.
Kilus klausimų, galite žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais paskambinę nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba paskambinus Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
