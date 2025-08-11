Krašto apsaugos ministrė JAV su gvardijos vadais aptars dronų operatorių ruošimą

Kaip skelbė Krašto apsaugos ministerija, rugpjūčio 11–13 dienomis D. Šakalienė JAV susitiks su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos (PANG) vadovybe, Nacionalinės gvardijos biuro vadu, gynybos pramonės ir dirbtinio intelekto kompanijų atstovais.
Ministerijos pranešime D. Šakalienė sakė, kad su PANG numatoma plėsti bendradarbiavimą dronų ir antidronų sistemų srityje, ypatingą dėmesį skiriant dronų operatorių ruošimui, dalijimuisi patirtimi.
Ministrė taip pat planuoja lankytis JAV kariniuose daliniuose, bendrauti su šios šalies žiniasklaida.
Praėjusią savaitę D. Šakalienė pranešė su NATO aukšto lygio vadu sutarusi dėl sąjungininkų pagalbos saugant Lietuvos oro erdvę.
Pasak ministrės, Aljansas dalysis papildoma žvalgybine informacija, artimiausiomis savaitėmis į Lietuvą atvyks NATO ekspertų komanda, kuri įvertins oro erdvės stebėseną ir pateiks rekomendacijas dėl gynybos stiprinimo.
Papildomų pajėgumų gynybai nuo bepiločių orlaivių Lietuva ieško po to, kai liepą iš Baltarusijos į šalį įskrido du dronai „Gerbera“. Vienas jų, po kelių dienų paieškų surastas Gaižiūnų poligone, nešė 2 kilogramus sprogmenų.
Po šių incidentų krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministrai bendru laišku kreipėsi į NATO generalinį sekretorių Marką Rutte (Marką Riutę) ragindami sąjungininkes dislokuoti šalyje antidroninės gynybos pajėgumus.
D. Šakalienė tuomet sakė, kad siekiama nebrangių eksperimentinių pajėgumų, kurie leistų efektyviau aptikti ir naikinti dronus, o treniruotėmis realiomis sąlygomis Lietuvoje turėtų būti suinteresuoti didieji partneriai, tarp jų amerikiečiai.
