50-metį atšventusi Agnė Širinskienė rengia atsakomąją dovaną sekso prekių parduotuvei

2025-11-17 17:29
Šį pirmadienio vakarą KK2 laidoje per LNK – šmaikštus ir netikėtumų kupinas pasakojimas apie Seimo narės Agnės Širinskienės jubiliejų. Politikė, paminėjusi 50-metį, atvirauja, kad šventė buvo visai ne tokia, kokios būtų galėjusi tikėtis.

Agnė iš pradžių buvo išlėkusi į Lenkijos pajūrį, į Sopotą, o, grįžusi į savo namus Dūkšte, pateko į kaimynų apsuptį.

„Tai sutikau labai paprastai, tiesiog sulaukiau kaimynų dėmesio, nes mes turim tokią tradiciją sveikintis, o buvo savaitgalis, tai užsuko praktiškai visi kaimynai, pasisveikinom, pasilabinom ir pabuvom artimųjų ir pažįstamų rate“, – juokiasi Širinskienė.

Gimtadienio proga Agnė gavo gėlių ir knygų, bet tikroji staigmena atkeliavo iš… sekso prekių įmonės. Jie Agnei užsakė reklaminį stendą, kuriame tarp raudonų rožių pūpso Širinskienės katinukas Nuodėgulis.

Pirkėjai Agnės jubiliejaus proga buvo apdovanoti nuolaida.

Ji sako svarstanti padaryti staigmeną atgal: „Turiu išduoti paslaptį, kad galvoju apie vieną tokią dovanėlę. Nesakysiu. Jau, kai ji bus, tada ir pasakysiu.“

Apie savo savijautą Agnė kalba su šypsena: „O kaip jaučiuosi… tai jaučiuosi labai gerai. Aišku, su metais suprantu tą savo senelio pasakymą. Jis sakydavo, kad viduje jaučiasi kaip aštuoniolikos. Tai tikrai ta dvasia nėra 50 metų.“

Širinskienė atvirauja, kad didelę vaikystės dalį praleido su seneliais, nes tėvai anksti išsiskyrė. „Vietoj darželio aš praleidau laiką palatose. Močiutė mane vesdavosi į ligoninę… Tai toks mano buvo mokymosi kelias“, – sako ji. Politikė iki šiol gyvena senelių namuose Dūkšte.

Jubiliejus Agnės gyvenime nieko nepakeitė.

„Pas mane, matyt, lūžių kažkaip nėra gyvenime ir aš labai nemėgstu didelių revoliucijų. Siela aštuoniolikos lieka, ir aš tai palinkėčiau sau, kad ji ir išliktų aštuoniolikos metų.“

Šį pirmadienio vakarą KK2 laida parodys visą Agnės gimtadienio virtuvę – su humoru, staigmenomis ir jai būdingu autoironijos jausmu – 19.30 val. per LNK.

