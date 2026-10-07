Agnė Bilotaitė atsisako Seimo nario mandato, traukiasi iš aktyvios politikos

Pirmadienį ji raštu kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus, trečiadienį pranešė partija.
Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai A. Bilotaitė teigė nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių.
„Tai nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką. Supratau, kad nebegaliu delsti ir turiu pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti“, – teigė ji.
A. Bilotaitė taip pat pranešė nusprendusi pasitraukti iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka TS-LKD partijos nare.
„Noriu atsiprašyti tų, kuriuos mano sprendimas galbūt nuvylė. Jaučiu atsakomybę dėl darbų, kurių negaliu tęsti ir kuriuos perduodu kitiems. Tačiau dirbti neįdedant visų įmanomų pastangų ir laiko būtų neteisinga ir man nepriimtina. Šis atsitraukimas yra būtinas, kad po kurio laiko galėčiau imtis naujų projektų. Nuoširdžiai dėkoju bendražygiams, kolegoms Seime, savo komandai už nuveiktus darbus ir bendrystę, kuri mums leido sukurti realius pokyčius ir pelnyti Lietuvos žmonių pasitikėjimą“, – pranešime teigė parlamentarė.
Supratau, kad nebegaliu delsti ir turiu pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime neleido tinkamai to padaryti.
A. Bilotaitė šią kadenciją dirbo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete bei Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijoje, buvo Laikinosios moterų parlamentinės grupės pirmininkė, taip pat Seimo valdybos sudarytos Darbo grupės seksualinio priekabiavimo ir smurto prevencijos bei užkardymo teisiniam reguliavimui tobulinti vadovė.
A. Bilotaitė Seime dirba nuo 2008 metų. 2024 metais į parlamentą ji išrinkta pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą. Politikės vieta Seime turėtų atitekti kitam konservatorių sąrašo nariui Kęstučiui Masiuliui.
(be temos)
(be temos)
(be temos)