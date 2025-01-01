Agnė Širinskienė sureagavo į teismo sprendimą

„Teismo sprendimas, kuris formuoja praktiką, jog iš esmės už bet kokius juokus politikas gali būti pripažintas kaltu – tikrai neįtikina ir, manau, gerokai sumažina žodžio laisvės ribas. Tad tą Šimonytės patarėjo Šurajevo istoriją mielai perkelsiu į Žmogaus Teisių Teismą“, – savo paskyroje „Facebook“ sekmadienį parašė politikė.
„Pasitikrinsim, kaip visa tai atrodo žodžio laisvės ir ją saugančios žmogaus teisių konvencijos kontekste“, – pridūrė ji.
Taip parlamentarė reagavo į šią savaitę priimtą LVAT sprendimą, kad praėjusią kadenciją ji paskleidė faktais nepagrįstus ir visuomenę klaidinančius teiginius apie komiko, visuomenininko O. Šurajevo einamas pareigas.
LVAT panaikino Regionų administracinio teismo sprendimą, kuriuo anksčiau tenkintas parlamentarės skundas dėl jai nepalankaus Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sprendimo po įrašo socialiniame tinkle apie O. Šurajevą.
Tad tą Šimonytės patarėjo Šurajevo istoriją mielai perkelsiu į Žmogaus Teisių Teismą.
Teismas konstatavo, jog A. Širinskienės „Facebook“ paskyroje klaidingas įrašas apie O. Šurajevą paskelbtas tyčia, politikė žinojo, kad jis nėra tuometinės premjerės konservatorės Ingridos Šimonytės patarėjas.
Teisėjų kolegijos teigimu, toks įrašas galėjo netiesiogiai žeisti tiek pačią premjerę, tiek jos komandą, galėjo pakenkti jų bei institucijos reputacijai ir pažeisti visuomenės teisę gauti teisingą informaciją, ir jis negali būti laikomas nereikšmingu ar „humoristine refleksija“ be pasekmių.
„Video, kuriame I. Šimonytė sveikinasi su O. Šurajevu sakydama „be tavo patarimų nieks nevyksta“ visiems jau iki skausmo pažįstamas. Sakyčiau – vienas smagiausių praėjusios kadencijos momentų. Būtent po šio video Šurajevą ir pavadinau Premjerės Šimonytės patarėju“, – sekmadienį aiškino A. Širinskienė.
BNS rašė, kad 2023 metų kovą humoristo O. Šurajevo apsilankymas Seime sukėlė dalies politikų nepasitenkinimą.
Jis atvyko stebėti Seimo posėdžio, per kurį tuometė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė atsakinėjo į Seimo narių klausimus dėl per Vilniaus knygų mugę pašalintos Sveikatos teisės instituto COVID-19 pandemijos valdymą kritikuojančios knygos reklaminės instaliacijos. Ši pašalinta, kai į „Litexpo“ vadovybę dėl šios instaliacijos bei knygos kreipėsi O. Šurajevas.
Po A. Armonaitės kalbos visuomenininkas Seime filmavo kai kuriuos parlamentarus, uždavinėjo jiems klausimus ir komentavo jų veiksmus ar žodžius, atsistojęs šalia žurnalistų filmuojamo Petro Gražulio laikė telefoną su LGBTQ+ vėliava, bandė perduoti šokoladą parlamentarei A. Širinskienei.
Vėliau A. Širinskienė savo paskyroje „Facebook“ paskelbė: „Premjerės patarėjas šiandien įsijautė į savo pareigas ir ėmėsi daryti tvarką Seime: rėkavo iš antro aukšto balkono ir buvo pirmininkaujančio R. iš ten išprašytas (R. pakvietė apsaugą), trukdė Seimo narių slaptam balsavimui, tad galiausiai buvo išmestas ir iš Seimo.“
2023 metų rugsėjį Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė, kad humoristą O. Šurajevą premjerės I. Šimonytės patarėju pavadinę parlamentarai A. Širinskienė, Dainius Kepenis ir Remigijus Žemaitaitis nesilaikė Valstybės politikų elgesio kodekso, kai feisbuko įrašuose paskleidė „nepragrįstus ir visuomenę klaidinančius teiginius apie O. Šurajevo einamas pareigas“.
Jiems rekomenduota ateityje remtis patikrintais faktais ir atsiprašyti premjerės bei jos patarėjų.
Šį Etikos komisijos sprendimą A. Širinskienė apskundė Regionų administraciniam teismui, o jis 2024 metų balandį skundą tenkino, nes Etikos ir procedūrų komisijos išvadoje jam pritrūko teisinio vertinimo, kaip socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje paskyroje paskelbtas A. Širinskienės įrašas susijęs su jos, kaip Seimo narės veikla.
Seimo Etikos komisija nesutiko su tokiu vertinimu, kreipėsi į LVAT ir bylą laimėjo.
