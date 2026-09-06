Andrius Kubilius: Putinas grąžino karą į Rusiją

Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius šeštadienį pakomentavo Rusijos drono smūgį Ukrainos saugumo tarnybos SBU pastatui Kyjive, teigdamas, kad Rusijos valdovas Vladimiras Putinas grąžino karą į Rusiją.
Šiuos komentarus jis paskelbė socialinių tinklų platformoje „X“.
„Putinas grąžino į Rusiją: jis eskaluoja konfliktą, o ukrainiečiai atsako atitinkamomis priemonėmis. Būtent taip Putinas pasiekė, kad Rusijoje būtų sunaikinta didžioji dalis naftos perdirbimo gamyklų, prarasti tarptautiniai skrydžiai, o dabar KGB ir GRU lauks, kol ukrainiečių dronas įskris ir į jų biurus“, – teigė A. Kubilius.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos buveinei Volodymyrskos gatvėje, esančiai Kyjivo centre priešais Šv. Sofijos katedrą.
Pasak V. Zelenskio, dronas skrido tiesiai į SBU vadovo Oleksandro Poklado kabinetą.
Nepriklausomas prezidento patarėjas Serhijus Beskrestnovas pravarde „Flash“ teigė, kad Rusijos dronas, smogęs SBU pastatui, buvo valdomas internetu per radijo retransliatorių „MESH“, kurį antskrydžio metu netoliese trumpam įjungė rusų agentas.