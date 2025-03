Jos vadovas Arvydas Anušauskas sako, jog sprendimas, ar pradėti tyrimą, bus priimtas apie situaciją surinkus papildomos informacijos.

„Be abejonės, surinksime oficialią informaciją, pasitikslinsime faktus, susitiksime su tais žmonėmis, kurie turi tą papildomą informaciją, ir tada komisijoje apsispręsime. Niekada nesivadovaujame tik vieša informacija. Bet kokiu atveju prašome visų institucijų paramos“, – BNS pirmadienį teigė Seimo komisijos pirmininkas.

„Kaip žinia, komisijos sudarymo principas yra toks, kad vadovas yra opozicijos atstovas, bet dauguma komisijos narių yra valdantieji“, – pridūrė A. Anušauskas.

Konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė rašte komisijai teigia, jog komisijos prašoma pradėti tyrimą dėl Vyriausybės kanceliarijos Informacinių technologijų ir valdysenos grupės vyriausiojo patarėjo S. Chadausko galimų sąsajų su įmone „InnoForce“, „galimos atsakomybės už milijonų iššvaistymą IT projektuose ir palankių sutarčių su įmonės „InnoForce“ pasirašymą“.

Komisijos prašoma ištirti, ar premjeras Gintautas Paluckas buvo informuotas apie S. Chadausko praeities veiklą ir galimus interesus, susijusius su viešaisiais pirkimais, ir koks buvo premjero vaidmuo skiriant S. Chadauską į pareigas.

Taip pat norima sužinoti, kokie šeimos ryšiai sieja S. Chadauską su socialdemokratais, ar yra tiesioginių ar netiesioginių ryšių tarp premjero, S. Chadausko ir „InnoForce“.

Vyriausybės kanceliarija portalui „15min“ nurodė, kad S. Chadauskas tarnybinių nuobaudų neturi bei nėra pripažintas kaip piktnaudžiavęs, tačiau pabrėžė, kad teisėsauga dėmesį yra nukreipusi į patį E. Norkūną.

„Specialiųjų tyrimų tarnyba prieš kurį laiką pradėjo korupcinės rizikos atlikimo būtinybės nustatymą Vyriausybės kanceliarijos Valdysenos departamento vykdomuose skaitmenizavimų projektų kuravimo procesuose per laikotarpį, kai departamentui vadovavo E.Norkūnas“, – rašoma portalui pateiktame komentare.

S. Chadauskas IT skyriaus vadovu yra dirbęs Valstybinėje ligonių kasoje ir Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT).

E. Norkūnas pirmadienį feisbuke rašė, jog S. Chadauskas dirbdamas VMVT sudarė išpūstos vertės sutartis su „InnoForce“ už paslaugas, kurios galėjo kainuoti „apie dešimt kartų mažiau“, o jam įsidarbinus Valstybinėje ligonių kasoje, ši taip pasirašė sutartį su „InnoForce“.

„Žmogus, atsakingas už milijonų iššvaistymą IT projektuose ir palankių sutarčių su „InnoForce“ pasirašymą, dabar ateina kuruoti šalies IT ūkio strategijos ir IT biudžeto“, – rašė E. Norkūnas.

E. Norkūnas vadovavo premjerės Ingridos Šimonytės Vyriausybės sukurtam Valdysenos departamentui, kuris prižiūrėjo, kad nebūtų švaistomi pinigai IT viešuosiuose pirkimuose.