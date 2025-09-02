Apie Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres: matau galimybę dirbti

„Tai yra žmogus, kuris jau dirbo Vyriausybėje, ji dirbo Teisingumo ministerijoje, tai tam tikrą patirtį tikrai turi. Aš manau, kad suformavusi komandą iš reikiamų sričių specialistų – visiškai matau galimybę dirbti, bet dar šią savaitę su ja susitiksiu, turiu lūkesčių sąrašą“, – žurnalistams antradienį teigė I. Ruginienė.
Pasak premjerės, „Nemuno aušra“ į Aplinkos ministerijos vadovo postą pasiūlė kelias pavardes, tačiau politikė jų neįvardino.
Kaip pabrėžė I. Ruginienė, naujoje Vyriausybėje dirbs kompetentingi kabineto nariai.
„Į mūsų Vyriausybę ateina žmonės su reikiama patirtimi“, – tikino ji.
Dabar aplinkos ministro pareigas laikinai eina taip pat „aušriečių“ iškeltas Povilas Poderskis, tačiau tiek prezidentas Gitanas Nausėda, tiek jis pats teigė savęs nebematantis toliau dirbant I. Ruginienės Vyriausybėje.
R. Saulytė nuo gegužės buvo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclerė, tačiau tose pareigose dirbo tik kelis mėnesius. Anksčiau ji yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininės įrangos gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.
Žemaitaitis: R. Saulytė yra viena kandidačių tapti aplinkos ministre
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis patvirtino, kad jo vadovaujama partija į Aplinkos ministerijos vadovo kėdę siūlo komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertės R. Saulytės kandidatūrą.
„Taip, Renata Saulytė yra viena iš pretendenčių užimti (aplinkos – ELTA) ministro pareigas, aš tikiu jos ilgamete patirtimi viešajame sektoriuje“, – žurnalistams antradienį sakė R. Žemaitaitis.
Visgi politikas atsisakė įvardinti kitus partijos siūlomus kandidatus.
Apie tai, kad gavo R. Žemaitaičio kvietimą tapti kandidate į ministres, pati R. Saulytė Eltai patvirtino pirmadienį.
(be temos)
(be temos)