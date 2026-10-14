Apklausa: įtakingiausi žiniasklaidoje – Jakilaitis ir Garbačiauskaitė-Budrienė

Tą parodė trečiadienį naujienų portalo „Delfi“ skelbiami apklausos rezultatai.
Iš visuomenės ir elito apklausų išvestame bendrame sąraše toliau rikiuojasi apžvalgininkas Rimvydas Valatka, tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ vadovas Šarūnas Černiauskas, Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė, „Verslo žinių“ vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas, LRT aktualijų laidų vedėja Nemira Pumprickaitė, žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė, LRT tyrimų skyriaus vadovė Indrė Makaraitytė.
Visuomenės nuomonės apklausą liepos 18–25 dienomis atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Visoje šalyje apklausta 1017 respondentų nuo 18 iki 75 metų.
Savo sričių ekspertų, politikų ir valstybės tarnautojų apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“. Liepos 9 – rugsėjo 1 dienomis apklausti 1145 asmenys.
Nuomonė dėl pirmosios sąrašo vietos sutapo – tiek elito, tiek visuomenės apklausose E. Jakilaitis užima pirmąją vietą.
Elito apklausoje po E. Jakilaičio rikiuojasi M. Garbačiauskaitė-Budrienė, R. Miliūtė, R. Valatka, Š. Černiauskas, R. Barysas, B. Davidonytė, „15min“ vadovas Tomas Balžekas, portalo „15min“ vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis, „Žinių radijo“ laidų vedėjas Aurimas Perednis.
Visuomenės nuomone, po E. Jakilaičio rikiuojasi R. Miliūtė, R. Valatka, D. Žeimytė-Bilienė, N. Pumprickaitė, LNK laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, LRT informacinių laidų vedėja Eglė Bučelytė, Š. Černiauskas, B. Davidonytė, LRT televizijos laidų vedėja Rasa Tapinienė.
Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka dvyliktus metus iš eilės.
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