Ar naujas kultūros ministras žinos, kieno Krymas?

Artimu metu LSDP ketina rinktis į posėdį, kuriame aptars tolesnes bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“ perspektyvas. Pasigirsta svarstymų, kad ši partija gali būti patraukta iš koalicijos. Tačiau R. Žemaitaičio įsitikinimu, atsisakydami „aušriečių“ socialdemokratai parodytų silpnumą.
„Gali būti, kad koalicija, ministrai keisis. Gali būti, kad koalicija nesulauks biudžeto teikimo. Tai rodytų socialdemokratų silpniausią vietą, jie byra, krenta ir nebeturi emocinės sveikatos toliau kovoti. Aš manau, kad ši koalicija sulipdyta kovoti su blogiu Lietuvoje, tam ir stojo prie partijos vairo jauni žmonės. O jei socialdemokratai krenta, tai silpnumo požymis“, – savaip „Nemuno aušrai“ nepalankią situaciją interpretavo R. Žemaitaitis.
Jis pridūrė, kad nereaguoja į viską, ką rašo žurnalistai ir kad suirus dabartinei koalicijai „opozicija, arba blogio jėgos, sudaužys silpstančius socialdemokratus“.
„Klausimas, ar LSDP nusiteikę vadovauti valstybei ir nešti atsakomybę, ar pasiduos gaujoms, kurios 35 metus vadovavo ir nori toliau vadovauti, ir organizuoja valstybės perversmą“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Jis sakė, kad „Nemuno aušra“ – atsakinga partija, nebijanti atsakomybės, kad partijai svarbiausia Lietuvos interesai, todėl šiuo metu jam net nėra svarbu, ar „Nemuno aušra“ liks koalicijoje. Svarbiausia, sakė, dirbti dėl Lietuvos.
Jis aiškino, kad būtent „Nemuno aušrai“ esant valdžioje, padidėjo finansavimas gynybai. Savo kalbomis R. Žemaitaitis leido suprasti, kad be „aušriečių“ LSDP gali būti sunku dirbti.
Jei „Nemuno aušra“ liks koalicijoje, Kultūros ministerijos atsisakyti nežada. Partijos lyderis aiškino, kad prieš „aušriečius“ nusiteikusi ne visa kultūros bendruomenė, o tik kai kurie tam tikrų politinių pažiūrų (konservatoriai, liberalai) atstovai.
„Kandidatas į ministrus yra jaunas, šaunus žmogus, turintis patirties kultūros sektoriuje. Jis yra iš kultūros bendruomenės. Jis buvo ne su baubiančiais kultūros bendruomenės nariais, o su tais, kurie supranta, kad yra kultūra, menas, etnokultūra, kalba ir kultūrinis paveldas“, – dėstė R. Žemaitaitis.
Taip pat jis kalbėjo apie tai, kad M. K. Čiurlionio mokyklos vadovybė liepė moksleiviams prisijungti prie įspėjamojo streiko, o Vilniaus universiteto rektorius neva vertė studentus eiti į protestą.
R. Žemaitaitis tikino, kad I. Adomavičius turėjo atsistatydinti ne todėl, kad nesugebėjo atsakyti į klausimą, kam priklauso Krymas, o todėl, kad pradėjo domėtis kultūros sektoriuje neva vešančia korupcija. „Nemuno aušros“ lyderis tvirtino sulaukęs daug pranešimų, kaip kultūros įstaigų vadovai piktnaudžiauja savo galiomis.
„Kultūra niekam nerūpėjo, kol Žemaitaitis nepatikrino, kas ten vyksta“, – sakė jis.
Paklaustas, ar naujasis kultūros ministras galės atsakyti į klausimą, kam priklauso Krymas, R. Žemaitaitis sakė, kad reikia atsisakyti įsigalėjusio naratyvo, jog Krymas priklauso Ukrainai.
„Krymas okupuotas Rusijos. Jis šiandien de facto nepriklauso Ukrainai. Tai provokuojantis klausimas. Yra naratyvas, kad reikia sakyti, jog priklauso Ukrainai. Bet de facto priklauso Rusijai“, – dėstė R. Žemaitaitis.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše: