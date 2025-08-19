 Aurelijus Veryga: „valstiečiai“ siektų dviejų-trijų ministrų portfelių

2025-08-19 21:45
Augustas Stankevičius (BNS)

 Derybose dėl koalicijos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) siektų vadovauti dviem arba trims ministerijoms, sako partijos lyderis Aurelijus Veryga.

Aurelijus Veryga / P. Adamovič/BNS nuotr.

„Manau, kad kalba bus apie du ar tris (ministrus – BNS), jeigu, kaip ir sakau, prieis iki tokios stadijos, kad jau kalbėsimės apie konkrečių pozicijų skaičius. Čia bus startinė pozicija“, – LRT televizijai antradienį sakė „valstiečių“ vedlys.

Trečiadienį „valstiečiai“ galimą koaliciją turėtų aptarti su socialdemokratais.

A. Veryga neatskleidžia, kokių konkrečiai pageidavimų turės, tačiau užsimena apie mokesčių reformos peržiūrą.

„Galiu pasakyti tik tiek, ką jau viešumoje esame ir komentavę, ir išsakę, kad ten bus ir su vykdyta mokestine reforma susiję klausimai, kuriai kolegos parlamente nepritarė ir balsavo „prieš“. Mes ateisime su siūlymais, ką siūlytumėme ir kaip siūlytumėme peržiūrėti“, – teigė politikas.

Anksčiau antradienį jis BNS sakė, kad „valstiečiai“ į koaliciją eitų tik su frakcijos Seime partneriais, arba neitų iš viso.

Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

 

siaips
Kada gavo žinia kad socdemai kvies valstiečius i koalicija, sis politikas žiniasklaidai sakė jog einant i koalicija jokiu nekels reikalavimu. O ką paskutiniu metu pareiškė sis politikas? Be lenku i koalicija jis ( valstiečiai ) neis. Kažkaip Verygos elgęsis paprasčiau manipuliacijos kvepia skverneliu. O kaip dažnai skvernelio elgsenas buvo vadinamos – kad tas žmogėnas žiurkiauja. Tai Veryga, jo elgsena kaip galima pavadinti???? O šiaip valstiečiai bus žmonių nušvilpti dėl santuokos su lenkais nes tomaševskis niekad nebuvo lojalus Lietuvos valstybei. Jau kad i frakcijos lovą ėjo iš reikalo, jau buvo jiems minusas, o dabar, tiesiog daugelis už juos nebalsuos. Nesubrendėliai.
