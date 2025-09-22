 „Bando tapti socialdemokratais“: du demokratai paliko partiją

2025-09-22 15:57
Jūratė Skėrytė (BNS)

Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ palikus valdančiąją daugumą šios partijos atstovai Energetikos ministerijoje – viceministras Arnoldas Pikžirnis ir kanclerė Rasa Kiūdytė – paliko partiją, kad galėtų tęsti pareigas būsimoje Vyriausybėje.

„Bando tapti socialdemokratais“: du demokratai paliko partiją / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Žmonės tiesiog bando išsaugoti savo pozicijas ir tapti socialdemokratais, nieko naujo po saule nėra“, – pirmadienį BNS sakė demokratų lyderis Saulius Skvernelis.

„Taip, galiu patvirtinti, abu iš partijos išėjo ir turbūt taps socdemais. Galime tik pasidžiaugti, kad stipriname kolegų socialdemokratų gretas“, – pridūrė jis.

Praėjusių metų pabaigoje demokratams su socialdemokratais ir „Nemuno aušra“ sudarius valdančiąją koaliciją, partijai buvo priskirta atsakomybė už Energetikos ministeriją.

Į ministrus tuomet deleguotas nepartinis Žygimantas Vaičiūnas, viceministru paskirtas „Vardan Lietuvos“ narys Arnoldas Pikžirnis, ministerijos kanclere – partijos narė R. Kiūdytė.

Arnoldas Pikžirnis
Arnoldas Pikžirnis / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Subyrėjus šiai koalicijai atsakomybė už Energetikos ministeriją iš pradžių teko „Nemuno aušrai“, o prezidentui Gitanui Nausėdai siekiant ministru išlaikyti Ž. Vaičiūną, galiausiai – Lietuvos socialdemokratų partijai.

S. Skvernelis BNS sakė, kad džiaugiasi, jog kolegos daro karjerą.

„Džiaugiuosi, kad žmogus, kuris iš nieko, iš jaunimo, iš tuščios vietos buvo pakilęs ir partijoje, ir viceministru tapęs, užaugintas žmogus toliau daro karjerą. Džiaugiuosi, kad galės toliau darbuotis energetikos srityje, dabar, aišku, po socdemų vėliava. Per kitus rinkimus gal dar kokia nors vėliava bus, bet tai dar kartą parodo, kad pas socdemus yra badas“, – tvirtino demokratų lyderis.

R. Kiūdytė pirmadienį BNS patvirtino rugsėjo pradžioje išstojusi iš Demokratų sąjungos.

Ji teigė, kad šis žingsnis nesusijęs su darbu Energetikos ministerijoje.

„Tai mano asmeninis sprendimas, nusprendžiau išeiti iš partijos ir būti nepartine. (...) Visą savaitę atostogauju, esu ne Lietuvoje, tai nieko bendro neturi su tokiai siūlymais (likti pareigose pakeičiant partiją – BNS), kol kas nežinau, ar tęsiu darbą“, – sakė R. Kiūdytė.

Rasa Kiūdytė
Rasa Kiūdytė / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Energetikos ministro Ž. Vaičiūno politinėje komandoje dar dirba demokratai Laima Nagienė ir Alvydas Sakavičius.

Šiame straipsnyje:
Arnoldas Pikžirnis
Rasa Kiūdytė
Demokratų Sąjunga vardan Lietuvos
paliko partiją

Dugnas
Ko nepadarysi, kad būti arčiau lovio.
2
0
