Budbergytė: koalicinę sutartį tikimasi pasirašyti pirmadienį

„Sudarome redakcinę komisiją, kuri dirba dėl koalicinio susitarimo teksto ir tikimės, kad iki antradienio – pirmadienį – mes pasirašome koalicinį susitarimą nuo visų trijų frakcijų“, – Eltai teigė R. Budbergytė.
„Taip tarėmės, kad jeigu jų tarybos sprendimas yra jungtis – pirmadienį turime tekstą ir pasirašome su frakcijų atstovais. Ir tuomet antradienį einame į Seimo posėdį turėdami pasirašytą koalicinį susitarimą“, – akcentavo ji.
Pasak politikės, prie koalicinės sutarties priedų bus nurodytas ir ministerijų portfelių pasiskirstymas tarp partnerių.
„Prieduose prie koalicinio susitarimo būtinai planuojame aptarti tam tikrus principus, dalykus, kurie bus sprendžiami. Tie portfeliai vis tiek koalicinės tarybos rėmuose turės būti sutarti“, – kalbėjo R. Budbergytė.
LVŽS taryba penktadienio vakarą nusprendė prisijungti prie socialdemokratų ir „aušriečių“ koalicijos.
Pastarąją savaitę potencialūs koalicijos partneriai kelis kartus ėjo derėtis dėl galimo bendro darbo valdančiojoje daugumoje.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
LSDP sudarius koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
Naujausi komentarai