Budrys: esu pasirengęs dirbti toliau

„Vyksta politinis procesas, suprantame, kad jis gali vienu ar kitu scenarijumi pasisukti. Nesu kalbėjęs (su M. Sinkevičiumi – ELTA). Šiuo metu dirbu ir esu pasirengęs dirbti toliau“, – žurnalistams teigė K. Budrys.
„Praėjusią savaitę buvau susitikęs (su M. Sinkevičiumi – ELTA)“, – sakė jis, nedetalizuodamas, ką aptarė susitikimo metu.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Tarp galimų scenarijų įvardyti ir svarstymai į jo vietą skirti prezidento vyriausiąjį patarėją Deividą Matulionį.
„Esu matęs, skaitęs, girdėjęs apie juos (scenarijus – ELTA), bet niekaip negaliu jų vertinti“, – reagavo K. Budrys.
„Manau, kad turime nemažai politinio triukšmo, kuris yra privaloma politinio proceso dalis“, – akcentavo jis, atsakydamas į svarstymus, esą LSDP nori patraukti galimą konkurentą prezidento rinkimuose.
Komentuodama tokius svarstymus premjerė Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Tiesa, M. Sinkevičius šeštadienį teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Vis tik, LSDP lyderio teigimu, kol kas sprendimo dėl K. Budrio nėra.
K. Vaitiekūnas: negirdėjau, kad nebūtų pasitikėjimo
Viešoje erdvėje pastaruoju metu svarstoma, kad subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius. Tiesa, pats politikas tokių kalbų nei patvirtina, nei paneigia ir akcentuoja, jog sprendimą dėl galimų pokyčių Vyriausybės vadovo kėdėje priims socialdemokratai.
Neoficialiai taip pat skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną.
„Negirdėjau, kad to pasitikėjimo nebūtų. (...) Aš juo, kaip pirmininku, pasitikiu, atidaviau savo balsą, balsuojant už partijos pirmininką. Jeigu jam teks formuoti Vyriausybę, reikia palikti erdvės, kad susiformuotų tą komandą, su kuria jam bus geriausia dirbti“, – žurnalistams teigė K. Vaitiekūnas.
„Su M. Sinkevičiumi pastoviai palaikome ryšį, jis yra partijos pirmininkas, aš esu finansų ministras. Informuoju jį apie tai, kas vyksta. Galbūt ne taip detaliai, kaip premjerę, bet mes pastoviai bendraujame“, – pridūrė ministras.
Vis tik, K. Vaitiekūnas nesileido į diskusijas apie savo politinę ateitį.
„Šiuo metu dirba I. Ruginienė, mes vienas kitu pasitikime. Kaip bus, taip bus, ką čia labai prigalvosi“, – kalbėjo jis.
V. Kondratovičius: dabar turime, ką veikti
Pasirodžius informacijai, kad vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius gali būti pakeistas Vilniaus rajono meru Robertu Duchnevičiumi, M. Sinkevičius pripažino, kad su savo pirmuoju pavaduotoju partijoje kalbėjosi apie galimus karjeros pokyčius. Tačiau LSDP pirmininkas tikino, kad kol kas niekas nieko nekeičia.
Savo ruožtu V. Kondratovičius sako dabar dėmesį skiriantis darbams.
„Turime apie ką galvoti dabar, turime, kur susikoncentruoti, turime, ką veikti. Žiūrėsime, kaip bus, taip bus“, – žurnalistams teigė jis.
V. Aleknavičienė: normalus politinis procesas
Politiniuose kuluaruose kalbama, kad keičiama gali būti ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Tokia tikimybė, anot jos, normalaus politinio proceso dalis.
„Nekalbėjome, tiesiog dirbame visi savo darbus ir tiek“, – žurnalistams sakė V. Aleknavičienė.
„Dirbti darbus iki paskutinės minutės garbingai, o ar ji bus dabar, ar po metų, ar po dviejų – atsako tas, kas formuoja komandą. Normalus politinis procesas“, – pabrėžė ji.
Vis tik, jei keičiantis Vyriausybei nesulauktų kvietimo tęsti darbų, politikė tikina dirbsianti Seime.
„Be abejo, turiu galimybę likti ten, kur ir esu – Seime – ir dirbti darbus toliau“, – teigė V. Aleknavičienė.
Ž. Vaičiūnas: jokių indikacijų neturiu
Žiniasklaida skelbė, kad per derybas „demokratai“ naujoje koalicijoje gali siekti Energetikos ministerijos, o jos vadovu tokiu atveju deleguoti parlamentarą Luką Savicką. Šiuo metu ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas sako tokių indikacijų neturintis.
„Turime daug darbų, kuriuos dabar darome Seime, Vyriausybėje. Neturiu laiko apie tai galvoti“, – žurnalistams teigė Ž. Vaičiūnas.
„Jokių indikacijų neturiu“, – pabrėžė jis.
Ž. Vaičiūnas Energetikos ministerijos vadovu dirbo ir Gintauto Palucko Vyriausybėje. Ši ministerija pagal koalicinę sutartį priklausė tuomet koalicijoje buvusiems „demokratams“. I. Ruginienės Vyriausybėje ši ministerija priklauso socialdemokratams.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
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(be temos)