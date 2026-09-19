Budrys: JAV žada toliau siekti Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimo

Ministras, kalbėdamas su BNS, taip pat išreiškė apmaudą, kad tarp pastarųjų išlaisvintųjų nebuvo Lietuvos piliečių, bet nurodė tikįs, jog tai pavyks pasiekti būsimuose derybų ratuose.
„Tai, kad jis (kalinių išlaisvinimo procesas – BNS) nėra pasibaigęs, kad ir toliau tęsis, kad turėsime ir ateityje Jungtinių Amerikos Valstijų pastangas išlaisvinti visus politinius kalinius, aš tą patikinimą išgirdau. Tikėkimės, kad ateityje pavyks tai padaryti“, – sakė K. Budrys.
Šį patikinimą jis teigė išgirdęs iš JAV prezidento specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Johno Coale'o (Džono Koulo), su kuriuo susitiko anksčiau šią savaitę, prieš jam išvykstant į Minską.
J. Coale'ui viešint Baltarusijoje susitarta dėl 25 kalinių paleidimo, kurie trečiadienį atvyko į Lietuvą. Savo ruožtu Vašingtonas atšauks sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai „Lakokraska“ ir miškininkystės koncernui „Bellesbumprom“.
K. Budrys BNS sakė nenorintis „garsiai svarstyti“, kodėl tarp išlaisvintųjų nebuvo Lietuvos piliečių, pažymėdamas, kad tai yra JAV lyderiaujamas procesas.
„Lietuva, žinoma, siekia, kad Lietuvos piliečiai būtų paleisti, o ypač išgalvotais politiniais pagrindais įkalinti žmonės. Tikimės, kad pavyks tą pasiekti, ir čia jau Lietuvos interesas yra, kad jie grįžtų namo“, – sakė užsienio reikalų ministras.
„Aišku, tai yra dar viena galimybė ir proga priminti Lietuvos piliečiams, kad nėra ten (į Baltarusiją – BNS) ko važiuoti, nes šitie įvykiai yra labai skaudūs tiek artimiesiems, tiek sulaikytiems žmonėms. Ir man, aišku, apmaudu, kad Lietuvos piliečių šįsyk nebuvo“, – pabrėžė jis.
Be to, K. Budrys akcentavo, kad derybose dėl politinių kalinių išlaisvinimo siekiama šių žmonių buvimo Baltarusijoje be persekiojimo.
„Tai, kad Lukašenkos režimas išstumia politinius oponentus lauk, išveja iš valstybės, kurios piliečiai jie yra, tai yra (...) žmogaus teisių pažeidimas, ir būtent dėl to Lietuva yra kreipusis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą. Visi šie vaizdai, kai žmonės yra išgrūdami lauk, yra dar viena medžiaga į bylą“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Praėjusį kartą J. Coale'as Minske lankėsi kovą. Tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių, kurių penkiolika atvyko į Vilnių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trąšų tranzitą ir su Minsku surengti viceministrų lygio susitikimą.
Nei kovą, nei rugsėjį tarp išlaisvintųjų nebuvo Lietuvos piliečių.
Žmogaus teisių gynėjai ir aktyvistai įspėja, kad nors Minsko režimas kai kuriuos asmenis paleidžia į laisvę, kitus vis tiek suima ir įkalina. Tremtyje veikiančios žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ duomenimis, šiuo metu šalyje yra per 900 politinių kalinių.
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