Budrys: Lietuva siekia būti patikima JAV partnere, kuriant saugias tiekimo grandines

Susitikimo metu K. Budrys pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi stiprinti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis kritinių mineralų srityje ir ketina prisijungti prie „Pax Silica“ deklaracijos.
„Lietuva siekia būti patikima Jungtinių Valstijų partnerė kuriant atsparias ir saugias tiekimo grandines. Matome didelį potencialą plėsti bendradarbiavimą kritinių mineralų, pažangiųjų technologijų ir puslaidininkių srityse, kurios yra būtinos tiek ekonominiam saugumui, tiek gynybos pajėgumams stiprinti“, – ministerijos šeštadienį išplatintame pranešime sakė ministras.
Jis akcentavo, kad bendraminčių partnerių bendradarbiavimas turi apimti visą technologijų vertės grandinę – nuo kritinių žaliavų ir energetikos iki puslaidininkių, pažangiųjų technologijų bei dirbtinio intelekto.
„Šiandien konkurencingumą ir saugumą lemia gebėjimas užtikrinti visos technologijų vertės grandinės atsparumą. Todėl turime glaudžiau bendradarbiauti su patikimais partneriais ir kartu investuoti į inovacijas, mokslą bei pramonės plėtrą“, – pabrėžė K. Budrys.
Kaip rašė BNS, šią savaitę ministras su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju) pasirašė dvišalę pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje.
Lietuva prie susitarimo tikslų siekia prisidėti savo kompetencijomis aukštųjų technologijų gamybos, pažangiųjų technologijų, kritinių medžiagų perdirbimo ir logistikos srityse.
Analogiškus susitarimus su JAV jau yra pasirašiusios Lenkija, Jungtinė Karalystė, Australija, Japonija, Malaizija ir kitos valstybės. Atitinkamą memorandumą su Jungtinėmis Valstijomis šių metų balandį pasirašė ir Europos Sąjunga.
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