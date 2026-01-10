Budrys: Lietuva solidarizuojasi su protestuotojančiais iraniečiais

„Lietuva, kartu su ES, reiškia solidarumą su iraniečiais ir jų teise siekti laisvės, orumo bei geresnio gyvenimo“, – šeštadienį socialiniame tinkle „X“ skelbia K. Budrys.
„Raginame Irano valdžios institucijas laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir palaikyti žmonių laisvę saviraiškai, laisvę asocijuotis ir taikiai burtis. Mes taip pat kviečiame Iraną užtikrinti žmonių teisę į informaciją – visiems turi būti sugrąžinta prieiga prie interneto“, – pabrėžė Vyriausybės narys.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Iraną sukrėtė didžiausios antivyriausybinės demonstracijos nuo praėjusių metų pabaigos, kai prasidėjo dabartinė protestų banga.
Protestai Irano Islamo Respublikoje tęsiasi 13 dienų. Jie kilo dėl pasipiktinimo augančiomis pragyvenimo išlaidomis. Šalyje vis labiau girdimi raginimai užbaigti teokratinę politinę santvarką, egzistavusią nuo 1979 m. islamo revoliucijos, kurios metu buvo nuverstas provakarietiškas šachas.
Reaguodamos į ketvirtadienio naktį vykusias protesto akcijas, valdžios institucijos uždarė prieigą prie interneto, o saugumo pajėgoms atidengus ugnį į demonstrantus iš visur ėmė plūsti pranešimai apie daugybę žuvusiųjų.`
Aktyvistų duomenimis, per protestus yra žuvęs 51 demonstrantas. Pasak Osle įsikūrusios organizacijos „Iran Human Rights“ (IHRNGO), dar šimtai žmonių per susirėmimus su saugumo pajėgomis buvo sužeisti.
