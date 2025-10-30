Budrys: Lietuva žino, kaip tą daryti

Naujų priemonių Lietuva siekia reaguodama į iš Baltarusijos atskrendančių kontrabandinių balionų keliamas grėsmes.
Pasak ministro, siūlymai apima tiek idėjas dėl vadinamojo sankcijų režimo, tai yra pagrindų, už ką galėtų būti įvedami ribojimai, tiek konkrečius asmenis, kam sankcijos galėtų būti įvestos.
„Lietuva jau yra pateikusi Europos Komisijai savo siūlymus, kaip toliau mato judėjimą“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė K. Budrys.
„Aš tikiuosi, iki sekančios (ES – BNS) Tarybos (ji vyks lapkričio pabaigoje – BNS) turėsime pažangos“, – pridūrė jis.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, svarbu, kad naujos sankcijos būtų aiškiai pagrįstos, nes dažnai ES priimti įvairūs ribojimai būna skundžiami teismams.
„Lietuva žino, kaip tai daryti, ir siekiame, kad tas ir būtų padaryta“, – teigė ministras.
Jo teigimu, Lietuva pirmenybę teikia ne nacionalinėms, o ES sankcijoms, siekiant „europinio masto ir efekto“.
Nacionalinės sankcijos galėtų būti sustiprintos, jei nepavyktų įvesti europinių, teigė jis.
„Viena valstybė, kalbant apie, pavyzdžiui, eksporto ar tranzito ribojimą, turi daug mažesnį efektą. Kol kas to ir laikomės. Dirbame su Europos Sąjungos sankcijomis. Jeigu matysime, kad reikės sektorines ar kitas priemones įgyvendinti nacionaliniu lygiu, turime tą galimybę“, – kalbėjo K. Budrys.
Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuva skaičiuoja balionų oro uostams, oro linijoms bei keleiviams padarytą žalą, o ją suskaičiavus būtų kreipiamasi į tarptautines teisingumo institucijas.
„Sieksime atsakomybės už tai, kaip ir visais kitais klausimais. Ar tai yra arbitražo kelias, ar tai yra per Teisingumo teismą (Tarptautinį Teisingumo Teismą – BNS)“, – teigė K. Budrys.
Tuo metu Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui paskelbus apie planuojamus atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, K. Budrys tikino, kad Vilnius siekia derinti veiksmus su Varšuva.
„Tikiuosi, kad susikoordinavimo bus daugiau, nes tai, kas buvo anonsuota iš Lenkijos pusės, jie dar to sprendimo nepriėmė, rodo, kad koordinuotis reikia daugiau“, – teigė K. Budrys.
BNS rašė, kad ES šalys jau išreiškė solidarumą su Lietuva dėl kontrabandinių balionų grėsmės.
Visgi Europos Komisijos atstovė spaudai Paula Pinho LRT naujienų portalui nurodė, kad šiuo pagrindu kol kas nėra svarstoma apie naujų sankcijų įvedimą Baltarusijai.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo laikinai uždaryti oro uostai.
Reaguodama į tai, Lietuva, palikdamas kai kurias išimtis, uždarė pasienio punktus su Baltarusija.
