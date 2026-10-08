Budrys paaiškino Lietuvos pasitraukimą iš konferencijos apie dezinformaciją

Kaip ketvirtadienį LRT radijui sakė K. Budrys, konferencijoje „Disinfo 2026“ vienoje gretoje su Rusija ir Kinija atsidūrė JAV, nors šios valstybės vaidmuo Lietuvos saugumui yra iš esmės kitoks.
Ministro teigimu, toks požiūris neatitinka Lietuvos užsienio politikos nuostatų ir nacionalinių interesų. Todėl, anot jo, buvo nuspręsta atsiriboti nuo renginio, o ateityje siekti, kad kovos su dezinformacija klausimai netaptų antiamerikietiška kampanija, galinčia pakenkti santykiams su sąjungininkais.
K. Budrys LRT radijui taip pat pabrėžė, kad Lietuva sprendimus priima savarankiškai, o konferencijos organizatorių pasirinktą kryptį įvertino kaip netinkamą.
Ž. Pavilionis: baimė ir nuolankumas problemų neišspręs
Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis sukritikavo Lietuvos sprendimą pasitraukti iš konferencijos. Pasak politiko, Lietuva deklaruoja kovojanti su Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos dezinformacija, tačiau, sulaukusi Vašingtono spaudimo, nusprendžia nutilti.
„Kovojame su dezinformacija ir putino (Vladimiro Putino – ELTA), lukos (Aliaksandro Lukašenkos – ELTA), xi (Xi Jinpingo – ELTA) melu ir propaganda visur kur galime, tačiau kai oficialus Vašingtonas paprašo nutilti prieš pat Europos Sąjungos (ES) pirmininkavimą – nutylame“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis.
Ž. Pavilionis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos diplomatija turėtų aktyviau ginti šalies ir Ukrainos interesus JAV, net jeigu tam tikri Vašingtono sprendimai prieštarauja šiems interesams.
„Diplomatijos esmė ir yra sugebėti įtikinti sąjungininką suprasti, priimti Tavo tautos, o ne lukos ar putino interesą“, – teigė konservatorius.
„Baimė ir nuolankumas neišgydys mūsų bėdų Vašingtone. Pasimokykite ir Lietuvos užsienio politikos Valdo Adamkaus ar Dalios Grybauskaitės laikais. Negirdžiu, kad Vašingtone Lietuva kovotų už Ukrainą. Matyt, ne be pagrindo“, – pridūrė jis.
Pranešė apie Vašingtono nepasitenkinimą
ELTA primena, kad, kaip ketvirtadienį pranešė „Politico“, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, Kanados ir ES diplomatams, siekdama, kad šie pasitrauktų iš Vilniuje vykstančios konferencijos apie dezinformaciją.
Leidinio duomenimis, Vašingtono nepasitenkinimą sukėlė konferencijos programoje numatytos diskusijos, kuriose JAV buvo apibūdinamos kaip užsienio subjektas, vykdantis manipuliavimą informacija ir kišimąsi.
„Politico“ skelbė, kad po pokalbių su JAV pareigūnais Lietuva ir Kanada atšaukė paramą konferencijai, o jų ministerijų logotipai buvo pašalinti iš renginio medžiagos. Iš oficialios programos taip pat pašalinta Europos išorės veiksmų tarnyba.
Pasak leidinio, JAV Valstybės departamento diplomatiniame pranešime nurodoma, kad po pokalbio su JAV ambasada užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, jog diskusijos apie JAV neatspindi Lietuvos Vyriausybės pozicijos.
Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad iš Vilniuje vykstančios tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją „Disinfo 2026“ pasitraukė, nes kai kurios renginio programos dalys neatitiko Vyriausybės pozicijų ir Lietuvos nacionalinių interesų.
(be temos)