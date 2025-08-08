Budrys ragina perimti oro gynybos žinias iš Ukrainos

Jis taip pat akcentuoja koordinuotų regioninio veiksmų svarbą.
„Oro gynybos ir antidroninių pajėgumų stiprinimas – iššūkis, reikalaujantis koordinuotų regioninių veiksmų. Šioje srityje patirtį ir naujausias žinias galėtume perimti iš Ukrainos“, – sakė penktadienį nuotoliu susitikime su Lenkijos, Moldovos, Rumunijos ir Ukrainos kolegomis dalyvavęs Lietuvos diplomatijos vadovas.
Anot ministro, oro erdvės saugumo užtikrinimas – aktualus klausimas visoms NATO rytinės dalies valstybėms ir kaimynėms, nes, pasak jo, Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmės peržengia sienas ir kelia grėsmę „mūsų valstybių piliečių ir kritinės infrastruktūros saugumui“.
Kiek anksčiau šią savaitę K. Budrys pastarojo mėnesio bepiločių orlaivių incidentus Lietuvoje ir būtinas priemones Aljanso oro erdvės saugumui užtikrinti aptarė ir su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute).
BNS skelbė, kad į Lietuvą praėjusio pirmadienio rytą įskrido dronas „Gerbera“, nešęs 2 kilogramus sprogmenų, o pareigūnai Jonavos rajone esančiame poligone jį rado penktadienį.
Tai buvo antras pastarąjį mėnesį fiksuotas iš Baltarusijos įskridusio drono oro erdvės pažeidimas. Liepos 10-ąją į Lietuvą įskrido bepilotis orlaivis „Gerbera“ be sprogmenų.
Kariuomenės atstovai laikosi versijos, kad abu orlaiviai pateko į Lietuvą, kai, Rusijai siunčiant juos į Ukrainą, šios elektroninės kovos priemonėmis dronų skridimo trajektorija buvo nukreipta. Pareigūnai pabrėžia tiriantys ir kitas versijas.
Pasak užsienio reikalų ministerijos, Ukrainos iniciatyva organizuotame susitikime politikai taip pat aptarė paramos Ukrainai, energetinio saugumo klausimus, taip pat kovą su Rusijos vykdoma piktybine veikla Europos šalyse ir Europos Sąjungos plėtros klausimus.