Budrys remia Šiaurės Makedonijos siekį tapti ES nare: esame pasirengę dalintis savo patirtimi

„Lietuvos narystė ES yra sėkmės istorija, todėl palaikome kitas šalis, siekiančias eiti eurointegracijos keliu ir įgyvendinančias tam būtinas reformas bei įsipareigojimus. Esame pasirengę dalintis savo patirtimi su Šiaurės Makedonija“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Taip Lietuvos diplomatijos vadovas kalbėjo susitikęs su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministru Timčo Mucunski.
Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro, ES plėtra yra svarbus geopolitinis įrankis stabilumui, gerovei ir saugumui kaimynystėje užtikrinti.
Priduriama, kad K. Budrys pakvietė Šiaurės Makedonijos ministrą atvykti į Lietuvą aptarti svarbias dvišales bei regionines temas.
Šiais metais Lietuva ir Šiaurės Makedonija švenčia diplomatinių santykių užmezgimo 30-metį.
ELTA primena, kad Serbija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Albanija, Juodkalnija ir Šiaurės Makedonija siekia įstoti į ES, tačiau jų stojimo procesas buvo ne kartą atidėtas.
2022 m. liepos mėnesį oficialiai pradėtos stojimo derybos su Albanija ir Šiaurės Makedonija, kurios paraiškas dėl narystės pateikė atitinkamai 2009 ir 2004 metais.
