 Budrys su ES ministrais aptars paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai

2025-12-15 06:44
BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES Užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje, kur ministrai aptars paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, padėtį Artimuosiuose Rytuose, ES ir Kinijos santykius.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / P. Peleckio/BNS nuotr.

Daugiausia dėmesio bus skiriama ES saugumo įsipareigojimų Ukrainai įgyvendinimui ir galimoms saugumo garantijoms, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Taip pat bus aptartas 20-tas sankcijų paketo parengimas, kova su šešėliniu laivynu ir pastangos sugrąžinti iš Rusijos nelaisvės pagrobtus ukrainiečių vaikus. Nuotoliniu būdu diskusijoje dalyvaus Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

Prieš tarybą įvyks neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas su Armėnijos užsienio reikalų ministru Araratu Mirzoyanu.

