Budrys susitikime su Rumunijos diplomatijos vadovu: turime stiprinti NATO gynybinius pajėgumus

Anot K. Budrio, dėl šių priežasčių būtina stiprinti NATO gynybinius pajėgumus ir didinti atsparumą priešiškų šalių keliamoms grėsmėms.

„Pastaruoju metu matome padažnėjusius Rusijos bandymus rengti provokacijas, destabilizuoti visuomenes, kištis į demokratinius procesus Vakarų šalyse. Turime stiprinti NATO gynybinius pajėgumus ir didinti atsparumą“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas kalbėjo ministras.

Be to, K. Budrys pabrėžė būtinybę nuosekliai remti Moldovos eurointegracijos siekius, padėti įgyvendinant reformas ir atlaikant Rusijos spaudimą per dezinformaciją ir energetinį šantažą. Rusijai nuo sausio 1 d. nutraukus dujų tiekimą į Moldovos Uždniestrės regioną, jame netrukus prasidėjo energetinė krizė. Tokioms aplinkybėms susiklosčius, pabrėžė ministras, Lietuva yra pasirengusi ir toliau remti šią šalį bei dalintis eurointegracijos patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis.

Susitikimo metu politikai tai pat aptarė dvišalio bendradarbiavimo, saugumo ir gynybos bei kritinės infrastruktūros apsaugos Baltijos jūroje klausimus. Daug dėmesio buvo skirta ir priešiškų šalių NATO teritorijoje vykdomų hibridinių operacijų ir sabotažo veiksmų temoms bei pasirengimui HAgoje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui.

ELTA primena, kad pastaraisiais metais buvo apgadinti per Baltijos jūrą einantys dujotiekiai ir kabeliai, dėl šių pažeidimų įtariami su Rusija susiję laivai. Kalėdų dieną buvo pažeisti „Estlink 2“ elektros kabeliai tarp Suomijos ir Estijos ir dar keturi ryšių kabeliai, įskaitant Helsinkio ir Rostoko jungtį, kuri jau buvo nutraukta per ankstesnį incidentą lapkritį.

Įtariama, kad tyčinę žalą Kalėdų dieną padarė naftos tanklaivis „Eagle S“, plaukiojantis su Kuko salų vėliava, tačiau iš tikrųjų priklausantis Rusijos „šešėliniam laivynui“. Rusija naftos gabenimui naudoja daug kitų tanklaivių ir krovininių laivų, kad apeitų sankcijas, jai įvestas dėl įsiveržimo į Ukrainą.

Lapkritį Baltijos jūroje fiksuotas panašus incidentas, kai buvo nutraukti du telekomunikacijų kabeliai tarp Švedijos ir Lietuvos bei tarp Suomijos ir Vokietijos. Manoma, kad juos specialiai nutraukė Kinijos laivas „Yi Peng 3“, kuris tuo metu plaukė Baltijos jūroje netoli incidento vietos.