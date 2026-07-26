Budrys susitiko su Tailando lietuviais

Susitikimas vyko lietuvių įkurtoje ir Bankoke veikiančioje kavinėje, tapusioje ne tik verslo, bet ir lietuvių bendruomenės traukos vieta. Ministras su tautiečiais aptarė lietuvių bendruomenės veiklą Tailande, Lietuvos ryšių su Pietryčių Azijos regionu stiprinimą, verslo galimybes ir lietuvybės puoselėjimą gyvenant užsienyje.
K. Budrys susitikime pabrėžė, kad kiekviena lietuvių bendruomenė pasaulyje yra svarbi Lietuvos dalis ir prisideda prie šalies matomumo bei ryšių stiprinimo tarptautinėje erdvėje.
„Kiekviena lietuvybės salelė pasaulyje yra didžiulė vertybė. Nesvarbu, ar ji telkia dešimtis, ar šimtus žmonių – būtent čia kuriami gyvi ryšiai su Lietuva, perduodama mūsų kalba, tradicijos ir vertybės. Ypač džiugu matyti lietuvius, kurie savo darbu, kūrybiškumu ir verslumu ne tik sėkmingai įsitvirtina užsienyje, bet ir kuria pozityvų Lietuvos vardą pasaulyje“, – sakė užsienio reikalų ministras K. Budrys.
Susitikimo metu taip pat aptarta didėjanti Pietryčių Azijos regiono reikšmė Lietuvos užsienio politikai ir ekonominiams interesams. Lietuva siekia aktyviau plėtoti politinius ir ekonominius ryšius su Pietryčių Azijos valstybėmis, o šiame procese svarbų vaidmenį atlieka ir regione gyvenantys lietuviai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)