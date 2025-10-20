Budrys: vienintelė vieta Putinui Europoje – Hagoje

Taip jis kalbėjo pirmadienį Liuksemburge prieš Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų tarybos posėdį.
„Lietuva šiandien nori nusiųsti labai aiškią žinią, kad Europoje nėra vietos karo nusikaltėliams. Karo nusikaltėliams nėra jokio kelio per Europą į jokius renginius. Tai yra labai svarbus dalykas, kurį taip pat norime dar kartą pabrėžti ir akcentuoti. Mes tvirtai remiame Ukrainą ir toliau tęsiame nuolatinį spaudimą Rusijai“, – žurnalistams sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Viena yra prezidento D. Trumpo pastangos, diplomatinės pastangos pasiekti paliaubas ir taiką. Kita vertus, turime laikytis Europos principų, dėl kurių visi sutarėme. Ir vienintelė vieta V. Putinui Europoje yra Hagoje, priešais tribunolą, o ne bet kurioje iš mūsų sostinių“, – teigė jis.
K. Budrys sakė neįsivaizduojantis, kaip Rusijos prezidentas galėtų kirsti Europos oro erdvę.
Kaip rašė BNS, D. Trumpas kolegą iš Ukrainos Volodymyrą Zelenskį penktadienį paragino susitarti su Rusija ir sakė, kad Rusija bei Ukraina turėtų sustoti ties dabartine kovų linija.
Tuo metu Ukrainos prezidentas po susitikimo su JAV lyderiu ragino nesitaikstyti su Rusija.
Pernai per rinkimų kampaniją D. Trumpas tvirtino, kad greitai užbaigs karą Ukrainoje, bet jo taikos pastangos, regis, įstrigo po diplomatinio vajaus rugpjūtį, kai jis Aliaskoje susitiko su V. Putinu, o Baltuosiuose rūmuose – su V. Zelenskiu ir sąjungininkais europiečiais.
Po šių susitikimų D. Trumpas buvo įsitikinęs, kad jam pavyks surengti tiesiogines V. Zelenskio ir V. Putino derybas, bet Rusijos lyderis neparodė jokio noro susitikti su ukrainiečių prezidentu ir Maskva tik dar labiau suintensyvino atakas prieš Ukrainą.
V. Putinas yra ieškomas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų.
Tam, kad Rusijos prezidentas galėtų nuskristi į Budapeštą, jam tektų kirsti Ukrainos arba kitų Europos šalių, kuriose jam taikomas TBT arešto orderis, oro erdvę.
Orderis V. Putinui išduotas dėl ukrainiečių vaikų grobimo per 2022 metų vasarį pradėtą Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą.
Vengrijos pasitraukimas iš TBT turi įsigalioti 2026 metų birželį, o iki to laiko šalis techniškai lieka šalimi nare.
Budapeštas balandį priėmė Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu (Benjaminą Netanjahu), kuriam taip pat išduotas TBT arešto orderis dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.
