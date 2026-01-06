Buvęs „darbietis“ Viktoras Fiodorovas įkūrė politinį komitetą „Kėdainiai – visų“

Anot steigėjų pranešimo, jam priklauso apie 100 šios savivaldybės gyventojų.
„Komitetas telkia vietos žmones realiems sprendimams ir tikriems pokyčiams Kėdainių rajone“, – teigiama pranešime.
Komiteto pirmininku išrinktas V. Fiodorovas, šiuo metu dirbantis Seimo Ekonomikos komitete, taip pat vadovaujantis Seimo Mišriai grupei bei Etikos ir procedūrų komisijai.
„Naujo politinio komiteto steigimas nėra spontaniškas žingsnis. Jam ruošėmės daugiau nei metus. Per šį laiką sulaukėme ne vieno pasiūlymo jungtis prie veikiančių politinių partijų, bet jų atsisakėme, nes norime įgyvendinti savo programą, apimančią visą rajoną: miestą, miestelius ir kaimus“, – tvirtino politikas.
Jo teigimu, komitetui svarbus bendruomeniškumas, kokybiškos viešosios, švietimo, sveikatos ir socialinės paslaugos, naujos infrastruktūros – tokios, kaip šiuolaikiškas baseinas – sukūrimas, esamos infrastruktūros gerinimas, kultūros, sporto ir turizmo puoselėjimas bei inovacijos.
„Mums taip pat labai svarbu skaidrus, pagarba grįstas savivaldos valdymas, kurio šiandien labai pasigendu“, – sakė jis.
Politinis komitetas jau turi savo frakciją Kėdainių rajono savivaldybės taryboje. Ją įkūrė 2023 metais į tarybą pagal Darbo partijos sąrašą išrinkti Vygantas Vanagas, Dangiras Kačinskas, Arnas Argustas, Indrė Saldytė-Eigirdė ir Indrė Fiodorova.
V. Fiodorovas antradienį BNS patvirtino, kad „Kėdainiai – visų“ kels savo kandidatus per tiesioginius merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimus 2027 metų pavasarį.
2023 metais V. Fiodorovas į Kėdainių rajono merus ir savivaldybės tarybos narius kandidatavo kaip Darbo partijos kandidatas. Tuomet jis antrajame ture mažiau nei 400 balsų nusileido socialdemokratui Valentinui Tamuliui. Tuo metu Darbo partija surinko daugiausia – 24,32 proc. – rinkėjų balsų.
2024 metų vasarą V. Fiodorovas paliko Darbo partiją, o rudenį Kėdainių vienmandatėje apygardoje buvo išrinktas į Seimą.
