„Čekiukų“ byloje išteisintas Povilas Isoda: kai teismo sprendimas įsiteisės, tada bus ramu

„Mes, aišku, su gynėju tikėjomės ir teigėme, kad esame nekalti. Gal tų abejonių buvo truputį dėl tendencijų, kurios matėsi šitų pirmos instancijos teismų sprendimuose. Tai tik tos abejonės buvo, bet kad ilguoju laikotarpiu pavyks apsiginti, tai tikrai tikėjome, nes taip ir turėjo būti“, – Eltai sakė P. Isoda, paklaustas, kaip vertina Kauno apygardos teismas sprendimą jį išteisinti „čekiukų“ byloje.
Marijampolės meras teigė viso teisinio proceso metu siekęs įrodyti, kad teikdamas savivaldybei dokumentus apie savo išlaidas, jų neklastojo. Pasak P. Isodos, panašu, jog teismas šiais argumentais patikėjo.
„Džiaugiuosi, kad teismas įvertino visus motyvus, mes tikrai išsamiai bandėme proceso metu įrodyti, kad tikrai nebuvo jokio klastojimo, kad nebuvo siekiama kažkaip pasipelnyti ir teismas išgirdo tuos mūsų argumentus, ir pavyko apsiginti“, – dėstė politikas.
P. Isoda pabrėžė teisėsaugai priekaištų neturintis, tačiau kartu pažymėjo, jog, jo manymu, „čekiukų“ bylose politikai teisiami be pagrindo.
„Prokuratūra bando parodyti, kad visos istorijos yra skirtingos, bet jos toli gražu nėra skirtingos. Ten kur kažkas kažką rimtai klastojo, pavyzdžiui, dokumentus, tai gal ten yra atskira istorija, bet šitose bylose („čekiukų“ – ELTA) viskas paaiškinta – visi viską žinojo, Lietuva matė pirminius dokumentus, (savivaldybių – ELTA) administracijos matė ir čekiukus, ir sąskaitas, ir viską. O dabar, po keturių metų, sako, kad buvo netinkamos išlaidos, nors tuo metu išlaidos buvo tinkamos, visiems tiko“, – stebėjosi pašnekovas.
P. Isoda, teisėsaugai paskelbus apie įtarimus jam „čekiukų“ byloje, buvo sustabdęs savo narystę LSDP. Nors pirmos instancijos teismas merą išteisino, politikas teigė neskubėsiąs atstatyti savo narystės partijoje, kol teisinis ginčas nebus baigtas, kol teismo sprendimas neįsiteisės.
„Tas procesas dar nebaigtas, lauksiu pabaigos. (...) Kai sprendimas įsiteisės, tada bus ramu. Kol jis nėra įsiteisėjęs, tol ginčas nėra baigtas“, – aiškino P. Isoda.
Marijampolės meras, kalbėdamas apie iki šiol trukusį teisinį procesą, pripažino, kad dėl tyrimo ir teismo proceso nukentėjo jo reputacija.
„Aišku, kad reputacija suabejota. Tikrai vieni žmonės palaiko, o kiti smerkia tas klaidas, kurios padarytos, ir bendrai, kad tokioje istorijoje man, kaip politikui, tenka dalyvauti. Žala yra. Aišku, yra kaip yra. Teisėsauga dirba savo darbą, o mes dirbame savo darbą – ginamės. Dabar reikia žmonėms darbais įrodyti, kad čia buvo kažkokia nemaloni klaida, bet tikrai ne nusikaltimas“, – komentavo P. Isoda.
Prokuratūra bando parodyti, kad visos istorijos yra skirtingos, bet jos toli gražu nėra skirtingos.
Teismas merą visiškai išteisino
Kauno apygardos teismas ketvirtadienį P. Isodą „čekiukų“ baudžiamojoje byloje visiškai išteisino.
Marijampolės meras išteisintas dėl visų trijų kaltinimų — piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo. Jis išteisintas kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
„Teismas, įvertinęs ištirtų įrodymų visumą nusprendė, kad duomenų, kurie leistų neabejotinai konstatuoti Povilo Isodos kaltę, nenustatė“, – paskelbė teisėja Daiva Jankauskienė.
„Esminis dalykas – turėjo būti įrodyta, kad suklastotos suvestinės bei ataskaitos. (…) Kaltinimas formuojamas, kad šiomis suklastotomis suvestinėmis ir buvo teikti melagingi duomenys buhalterijai ir šių melagingų duomenų pagrindu buvo išmokėtos tam tikros išmokos, tai yra padarytas sukčiavimas. Kaltinimas teigė, kad buvo padarytas ir piktnaudžiavimas tarnyba (...) Nenustačius dokumentų suklastojimo fakto, nėra pagrindo konstatuoti, kad apgaule pasisavintos išlaidos“, – sakė teisėja D. Jankauskienė.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas apeliacine tvarka. Byloje kaltinimą palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius sakė, kad analizuos nuosprendžio motyvus ir tada spręs, ar skųsti išteisinamąjį nuosprendį Lietuvos apeliaciniam teismui.
Prokuratūra P. Isodai siūlė skirti subendrintą 15 tūkst. eurų baudą ir 4 metams uždrausti būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Tyrimo duomenimis, P. Isoda, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai suklastojo tikrus dokumentus, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Teismas paskelbė, kad politikas dokumentus įtraukė labai mažas išlaidas už televiziją, internetą – jos kartais nesiekdavo 6 eurų per mėnesį. Vieną sąskaitą sudaro 1 euras 45 centai.
Prokuratūra skelbė, kad Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda, savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 tūkst. 479 eurus Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Prokuroras D. Valkavičius sako, kad meras naudojo kitų asmenų mokėjimo instrumentus atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Naujausi komentarai