„Čekiukų“ skandalo herojai galės miegoti ramiau

Valdantieji tikina, kad įstatymas – tikrai ne saviems gelbėti, tik sutvarkyti neva blogą įstatymą.
„Ir tam, kuris gailisi, grąžino 500 ar 800 eurų, pripažįsta savo kaltę, ir tam, kuris – 12 000 ir nepripažįsta, ginčijasi iki paskutinio, taiko tą pačią bausmę“, – šnekėjo Seimo vicepirmininkas (NA) Raimondas Šukys.
„Mūsų baudžiamosios priemonės įvairiuose lygiuose yra per griežtos, dėl to turime beveik daugiausiai žmonių Europoje, sėdinčių kalėjime“, – kalbėjo Seimo narys (LSDP) Ruslanas Baranovas.
Ponai, jūs priiminėjate įstatymus dėl savęs pačių.
Opozicija stebisi – įstatymas nebuvo blogas daugelį metų, kol nepalietė savų. Seimo narė (TS-LKD) Ingrida Šimonytė rėžė tiesiai – net Seimo salėje sėdi daugybė žmonių, kuriems šių pataisų labai reikia.
„Ir tai visus kitus argumentus, susijusius su teisine technika, bausmės protingumu ir taip toliau, padaro tiesiog niekiniais, todėl, kad moralės klausimas, moralės argumentai čia yra pirmi. Ponai, jūs priiminėjate įstatymus dėl savęs pačių“, – nurodė I. Šimonytė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Čekiukų“ skandale įsipainiojo dešimtys politikų – jie mokesčių mokėtojų pinigus grobstė įvairiai. Dažniausiai atnešdami daugybę čekių už degalus – kai kurie sugebėdavo per trumpą laiką įsipilti ne šimtus litrų, o tonas degalų. Per 30 politikų dėl panašaus piktnaudžiavimo šiuo metu bylinėjasi teismuose, daugiau kaip 20 jau nuteisti.
„Čekutininkas ar kitą veiką padaręs asmuo atsakomybės neišvengs. Visi, kurie jau turi reikalų su prokurorais ir su teismais, ten atsidurs“, – aiškino R. Šukys.
Gal ir atsidurs, sutinka Seimo narė (DFVL) Agnė Širinskienė, tačiau baudos jiems bus mažesnės. Kadangi šios pataisos mažina bausmes, jos galios ir atgaline tvarka.
„Gali būti, kad kai kuriems asmenims sutrumpėja bausmė. Tokiu atveju jie galės kreiptis į teismą, prašydami peržiūrėti bausmę“, – sakė A. Širinskienė.
„Man nieko lengviau – nuo sėdėjimo kalėjime 7 metų iki 6 metų. Na, šiek tiek galbūt lengviau“, – teigė Seimo narys (NA) Saulius Bucevičius.
Teisinė neliečiamybė „čekiukų“ bylose neseniai buvo panaikinta ne tik „aušriečiui“ S. Bucevičiui. Taip pat – jau buvusiam susisiekimo ministrui, socialdemokratui Eugenijui Sabučiui, bei jo partijos kolegai Tomui Martinaičiui. Dėl tų pačių „čekiukų“ ir Mindaugas Sinkevičius netapo premjeru.
„Šie pakeitimai sudaro sąlygas platesniam atleidimo taikymui, kas gali turėti tikrai įtakos rezonansinėms byloms – ir ne tik čekutininkams, bet ir kitoms. Taip pat yra sutrumpinamas senaties terminas“, – kalbėjo Seimo narė (TS-LKD) Agnė Bilotaitė.
A. Širinskienė neslepia, kad kreipsis į Konstitucinį Teismą. Priežastis – į „čekiukų“ skandalus įsivėlę politikai balsavo už įstatymą, kuris lengvintų bausmes jiems patiems.
„Turėjome 6 čekutininkų atstovus, kurių balsai lėmė, kad tas įstatymas surinko būtiną kiekį balsų priėmimui“, – aiškino A. Širinskienė.
Jei Konstitucinis Teismas ieškovų skundą tenkintų, Seimas dėl šių pataisų turėtų balsuoti iš naujo, tačiau jau nusišalinus visiems įsipainiojusiems asmenims.
„Visų pirma – apgailėtina, kad tokie žmonės yra atsivedami į Seimą, kurie turi problemų su teisėsauga, ir apgailėtini sprendimai paskui, gelbstint tuos tarybų narius, Seimo narius, kurie yra čia“, – sakė A. Širinskienė.
Specialiųjų tyrimų tarnyba yra įspėjusi, kad priėmus šias pataisas bus galima plačiau naudoti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. Be to, gerokai sutrumpės laikotarpis, kai nubaustas asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos.
Naujausi komentarai